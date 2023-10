Petr (†16) bránil spolužačku, schizofrenička Barbora ho ubodala: Od útoku ve Žďáru uplynulo 9 let

Už děvet let uplynulo od strašného útoku na střední škole ve Žďáru nad Sázavou. Schizofrenička Barbora Orlová tam čtrnáctého října 2014 s nožem v ruce vtrhla do šaten studentů. Její běsnění nepřežil teprve šestnáctiletý Petr Vejvoda, který svým životem zaplatil za to, že bránil spolužačku.

Tehdy šestadvacetileté Orlové se podařilo pár minut před půl osmou nenápadně vniknout do šaten žáků tamní školy. Policisté uvedli, že u výslechu řekla, že město i školu si předem vybrala náhodně na internetu.

V šatnách vytáhla 21centimetrovou repliku vojenského nože a zaútočila s ním na jednu ze studentek školy. Pobodané dívce přispěchal na pomoc šestnáctiletý Petr Vejvoda a útočnice obrátila svou pozornost k němu a zbraní ho zavraždila. Tím však hrozné řádění Orlové neskončilo a pobodala ještě další studentku, která šla kolem, a vzala si ji jako rukojmí.

V době, když na místo dorazil policejní vyjednavač Petr Gruber, držela útočnice nůž u krku studentce, kterou pobodala do břicha. Aby měla šanci přežít, Gruber se nabídl, že se za ni vymění. Tím dívce zachránil život, sám si však odnesl pořádnou řeznou ránu. Teprve krátce po deváté hodině se povedlo členovi zásahové jednotky, která jinak chrání jadernou elektrárnu Dukovany, zneškodnit útočnici taserem.

Hrdina Petr

Řádění schizofreničky mělo tragickou dohru. Kromě dvou pobodaných studentek a pořezaného vyjednavače se přes veškerou snahu záchranářům nepodařilo oživit Petra Vejvodu. Hrdinu, který přispěchal na pomoc kamarádce a který měl ještě celý život před sebou. Miloval fotbal a patřil k dobrovolným hasičům. Petr byl za svůj čin in memoriam oceněn několika vyznamenáními. Ještě téhož roku za něj jeho rodiče převzali Cenu Michala Velíška. O rok později předal prezident Miloš Zeman dojatému tatínkovi Petra medaili za hrdinství.

Co bylo s vražedkyní?

Za to, co ve škole ve Žďáru nad Sázavou způsobila, nebyla nikdy souzena, kvůli ochraně společnosti ale skončila v zabezpečovací detenci. Podle znalců byla Orlová v době činu nepříčetná, trpí paranoidní schizofrenií, podléhala bludům. Sama Orlová běsnění zdůvodňovala tím, že se chtěla nechat zastřelit a ukončit trápení, které jí nemoc způsobuje.

Vzhledem k diagnóze je Orlová v detenci zařazena do skupiny mezi psychotiky. Lékaři tvrdí, že její léčení bude zdlouhavé. Sama vražedkyně popírá, že by byla nemocná, a do detenčního ústavu nechtěla. Orlová opakovaně žádala o přesun do psychiatrické léčebny, žádost byla však pokaždé zamítnuta, naposledy v prosinci loňského roku.

V zabezpečovací detenci zůstává

Zastání tehdy měla i ve své psychiatričce, která dospěla k závěru, že Orlová si je vědoma své nemoci, podstupuje léčbu a její detence není nadále nezbytná. Městský soud v Brně v létě roku 2022 zabezpečovací detenci Orlové ukončil a nahradit ji měla ústavní léčba v psychiatrické nemocnici. Státní zastupitelství ale podalo stížnost, krajský soud rozhodnutí zrušil a ponechal Orlovou v detenci.

„Každý rok se hrozím dne, že ji pustí z detence. Podle toho, co vím, soudce řekl, že není schopná se zapojit do normálního života,“ uvedl pro iDnes otec zavražděného chlapce. Tomu také prý vadí, že soud nepotrestal lékaře, který umožnil propuštění Orlové z psychiatrické léčebny.