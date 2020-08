Vražedkyně Barbora Orlová (32) zůstane i nadále o samotě, za zdmi zabezpečovací detence v Brně. Městský soud v Brně totiž zamítl již její pátou žádost o přemístění do psychiatrické nemocnice.

Orlová v říjnu 2014 vtrhla do střední školy ve Žďáře nad Sázavou, vzala si rukojmí a pak nožem zabila studenta Petra Vejvodu (†16). Zranila další studenty i policejního vyjednavače.

Lékaři ji nakonec uznali nepříčetnou. Trpí paranoidní schizofrenií, proto nemůže být trestně odpovědná. Sama Orlová běsnění zdůvodňovala tím, že se chtěla nechat zastřelit a ukončit trápení, které jí nemoc způsobuje.

Vzhledem k diagnóze je v detenci Orlová zařazena do skupiny mezi psychotiky. Lékaři tvrdí, že její léčení bude zdlouhavé. Sama vražedkyně popírá, že by byla nemocná, a do detenčního ústavu nechtěla.

Matka vražedkyně Orlové: Jak se dcera naučila simulovat, že je zdravá