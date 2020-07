Unavení, nevyspalí, přepracovaní. Tak vyrážejí někteří strojvůdci v Česku na trasu. A to i přesto, že na jejich soustředěnosti závisí životy stovek lidí. Blesku to popsal zkušený mašinfíra (60), který si ale kvůli obavě o ztrátu zaměstnání nepřál být jmenován.

Kde se podle vás v Českém Brodě stala chyba?

„Chyba je téměř vždy v selhání lidí! Když si chcete vydělat, můžete sloužit i takzvané dvoudenky. Mezitím se trochu vyspíte a jedete dál.“

Musíte tyto šichty sloužit?

„Takhle dlouhé služby vám dá dohromady takzvaný turnusový důvěrník a vy s tím musíte souhlasit. Když nesouhlasíte, nikdo vás nenutí ani nevyhrožuje. Zažil jsem, že se strojvedoucí na hotelu nevyspal, byla tam nějaká oslava, a tak odmítl dál pokračovat. Služby hlídá počítač a ten ‚práskne‘ jakýkoliv, byť pětiminutový, přesčas. Lidé nemohou být neodpočatí.“

Smíte projet na červenou?

„Ano. Jedná se o takzvané autoblokové návěstidlo, které je například na trati mezi Žďárem nad Sázavou a Havlíčkovým Brodem. Používá se pro zvýšení zprůjezdnění trati, aby se na ni vešlo více souprav. Tam projedete červenou a jedete na takzvané rozhledové podmínky, kdy před jakoukoliv překážkou musíte bezpečně zastavit. V těchto místech se nesmí jet větší rychlostí než 100 km/h, ale většina strojvedoucích raději jede krokem.

Jaké chyby ze strany strojvedoucího mohou nastat?

„Jeden z mých kolegů si před osudným střetem telefonoval soukromým mobilním telefonem. V téhle práci přitom stačí vteřina nepozornosti. Vyšetřovatelé to zjistili, když se mu pak koukli do mobilu.“

A jaké jsou problémy strojvůdců?

Pomocník strojvedoucího, jak to bývalo v minulosti, už v kabině být nemusí, strojvůdce jede sám. A kamenem úrazu jsou vysílačky. Když jedu z Jihlavy do Brna, tak ji musím třikrát manuálně za jízdy přeladit a přihlásit se dispečerovi nebo výpravčímu. Nejdřív se musíte odhlásit, zaregistrovat se, namačkat číslo frekvence. To vše odvádí pozornost od řízení. A představte si, že v tu chvíli míjíte návěstidlo s červenou. Na průšvih je zaděláno.