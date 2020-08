Je to už dlouhých 21 let od té doby, co zavraždili a znásilnili Evu M. a 10 let od prvního soudu s podezřelým. Pachatel stále uniká spravedlnosti. Soudů s podezřelým mužem bylo několik, dosud od nich ale odcházel bez rozsudku. Nyní mu hrozí trest znovu.