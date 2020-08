Leopold Hilsner byl mladý muž, který pocházel z chudé židovské rodiny z Polné na Jihlavsku. Nebyl inteligentní ani vzdělaný, navíc nikdy neměl práci a nechával se živit matkou či žebráním a potuloval se po Polné. Záhadná smrt pohřešované Lucie (†35): Drsný vzkaz rodiny na parte!

V osudnou středu 29. března roku 1899 došlo k vraždě teprve devatenáctileté Anežky Hrůzové z Malé Věžnice. Napadena a zavražděna byla na polní cestě z Polné na Malé Věžnice. Její tělo našli o tři dny později v lese u Polné. Nevinnou dívku někdo osmkrát praštil holí nebo kamenem do hlavy, škrtil ji a nakonec jí podřízl krk.

„Na přední straně krku nachází se ohromná rána, táhnoucí se zprava zdola napříč šikmo nahoru směrem k uchu. Rána pronikla veškeré měkké části až k páteři (krční). Při zakloněné hlavě dožaduje rána 8 cm dlouhá, 5 cm široká, s ostrými okraji. Z rány na krku vyčnívají nad dolním okrajem přeříznuté hrtanové chrupavky,“ stálo v pitevní zprávě doktorů Michálka a Prokeše.

Tělo Anežky bylo nalezeno bez oblečení, soudní lékaři ale vyloučili znásilnění, panenská blána nebyla narušena. Zavražděná zemřela podle lékařů na vykrvácení, na místě, ale bylo velmi málo krve. Vražda tak mladé dívky vyvolala velké pozdvižení a vzhledem k okolnostem činu se pozornost veřejnosti i četníků obrátila na židovskou komunitu.

K činu došlo na Bílou sobotu o Velikonocích, které se právě kryly s židovským svátkem pesach. Mezi lidmi tehdy koloval mýtus, že Židé k výrobě nekvašeného chlebu potřebovali krev nevinného. Napříč veřejností se tak začalo mluvit o rituální vraždě. O té ale v oficiální obžalobě a rozsudku není ani slovo.

Vrah, anebo obětní beránek?

Četníci prověřovali všechny podezřelé, přišli i na Leopolda Hilsnera. Kvůli svému stylu života neměl dobrou pověst, svědci navíc uvedli, že z něj měla zavražděná strach. Měl ji několikrát sledovat cestou z práce domů.

Četníci nakonec mladého Leopolda zatkli. Proces začal 12. září 1899 v Kutné Hoře. U soudu proti němu hovořila spousta svědků, kteří uvedli, že v den vraždy se kolem místa nálezu potuloval. Mladík se snažil vymyslet si alibi, vězňům se údajně měl ale ve vazbě přiznat k vraždě. Později to sice popřel, ale to nepomohlo.

Soud měl k dispozici jen nepřímé důkazy. Ty mu ale stačily, aby mladého Hilsnera odsoudil k trestu smrti za spoluúčast na vraždě! Za muže se tenkrát postavil tehdy ještě nepříliš známý profesor filozofie T. G. Masaryk. Ten tvrdil, že je proces značně antisemitský. Budoucí prezident se ale stal terčem útoků a kritiky. I tak byl ale rozsudek zrušen a případ se vrátil k novému projednání.

Mladý židovský tulák byl znovu obžalován z vraždy Anežky, soud mu ale přišil ještě jednu vraždu! V říjnu 1900 byl obžalován z vraždy Marie Klímové, jejíž tělo bylo nalezeno půl roku před Hrůzovou. Dívka zmizela už v roce 1898 a z těla mnoho nezbylo. Pitva potvrdila hlavu zcela oddělenou od těla. Do té doby nevyřešenou vraždu bylo příhodné přišít Hilsnerovi, a tak se i stalo.

V listopadu byl Hilsner odsouzen. Opět k tomu došlo bez přímých důkazů a často na základě smyšlených výpovědí svědků. Za účast na dvou vraždách měl viset. Rituální vražda šla stranou a mělo jít o sexuální motiv, Hilsner ale podle lékařů žádnou poruchou netrpěl.

Muž měl ale štěstí a o rok později ho František Josef I. omilostnil a místo trestu smrti dostal doživotí. Ve vězení strávil 18 let, poté ho Karel I. propustil. Ve věku 51 let pak zemřel, pravděpodobně na rakovinu tlustého střeva.

Dodnes není jasno

Celý případ je dodnes zpochybňován – zejména pak vina Leopolda Hilsnera. Faktem je, že už k místu činu se nahrnulo takové množství lidí, že byla valná většina důkazů pošlapána a nenávratně zničena. Mezi později podezřívané patřil i bratr Hrůzové, který se s ní v den její smrti pohádal kvůli věnu. K vraždě se údajně přiznal na smrtelném loži. Případem se nyní začalo zabývat českobudějovické státní zastupitelství, a tak je možné, že bude jméno Leopolda Hilsnera definitivně očištěno.

Státní zastupitelství přijalo podnět na přezkum soudního projednání případu, jak potvrdil státní zástupce Josef Český. „Celou věc samozřejmě prostuduji a na základě toho rozhodnu. Ale určitě se záležitosti nebudu věnovat na úkor aktuálních věcí,“ řekl Český.

„Navzdory tomu, že od událostí uplynulo 120 let, vzbuzuje stále kauza nejen mezi obyvateli Polné silné emoce. Shodně tvrdí, že Hilsner to neudělal," řekl pro iDnes právník Lubomír Müller, který dal v červenci podnět k přezkoumání případu.

Ministryně spravedlnosti Marie Benešová v minulosti odmítla podat stížnost na proces s Leopoldem Hilsnerem, protože podle ní sice nebyl v souladu se zásadami spravedlivého procesu, ale případ podle ní nemá reálný dopad na současnost.

S tím ovšem Lubomír Müller nesouhlasí. Advokát sdělil serveru iDnes.cz, že se mu ozvali už čtyři lidé, na které má případ dodnes dopad. Je mezi nimi hudebník Charles Heller žijící v Torontu, jehož dědečkem byl představený židovské obce v Polné a Hilsnerův opatrovník, nebo badatel Petr Vašíček, jenž se o objasnění vraždy a očištění Leopolda Hilsnera snaží už desítky let.