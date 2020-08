Connie Culpovou (†57) z Ohia v září 2004 zohavil její manžel Tom, když jí zblízka střelil brokovnicí do obličeje. Dlouhá léta, která předcházela šílenému činu, ji fyzicky i psychicky týral. Nakonec se rozhodl ji i sebe sprovodit ze světa. Nepovedlo se mu to ani u jednoho. Svoji ženu nezabil, ale ustřelil jí obě tváře, nos, rty a jedno oko. Sebevraždu přežil a za pokus o vraždu si odseděl 7 let vězení. Connie se s ním rozvedla až v roce 2011.

Žena během čtyř let prošla celkem 30 chirurgickými zákroky a v roce 2008 se podrobila náročné operaci, při níž jí jako prvnímu člověku ve Spojených státech transplantovali - byť částečně - obličej. Operace trvala celkem 22 hodin a byla rozložena do dvou dní. Chirurgové jí na obličej přenesli kůži, svaly, kosti, tepny, žíly i nervy z mrtvé ženy.

Dar lidstvu a nové sebevědomí

„Connie byla neuvěřitelně odvážná žena, inspirativní pro mnohé. Její odvaha se ukázala i v tom, že byla nejdéle žijící pacient s transplantovaným obličejem, a to zůstává dodnes,“ řekl o ženě doktor Frank Papay, ředitel kliniky plastické chirurgie v Clevelandu. „Byla to skutečná průkopnice, a tím, že se rozhodla podstoupit tento téměř až hororový zákrok, tady lidstvu zanechala velký dar,“ dodal.

Connie zákrok ale podle vlastních slov, jak je zaznamenal web Daily Mail, prý také přinesl něco pozitivního. A to poznání, že není tak špatná, jak jí manžel před neštěstím neustále předhazoval. Čekala, že lidé budou její vzezření odsuzovat, ale to se nestalo. Po operaci paradoxně dokonce nabyla většího sebevědomí, než kolik ho cítila kdy dříve.