Fahim Saleh (†33) byl v New Yorku žijící talentovaný podnikatel, kterému se podle serveru Mirror přezdívalo „Elon Musk rozvojového světa“. V úterý před dvěma týdny ho našla příbuzná v jeho luxusním bytě rozřezaného elektrickou pilou. Části těla se našly v igelitových taškách porůznu po bytě.

Saleh si před lety vydělal jmění jako programátor úspěšných webových stránek, pak se vrhl do podnikání v Nigérii se sdílenými motocykly a rozvážkovou službou. Když mu nigerijské úřady byznys zatrhly, pustil se do motocyklové taxislužby fungující na základě aplikace v mobilu, tedy podobně jako například služba Uber.

Taser jako klíčový důkaz

Kolik měl Saleh talentu a nápadů, tolik však bohužel neměl štěstí na spolupracovníky. Ukázalo se, že možným vrahem je jeho asistent Tyrese Haspil (21) z Brooklynu. V pondělí ho zatkli a obvinili z vraždy jeho šéfa. Mluví proti němu několik nepřímých důkazů - před činem si například pořídil elektrickou pilu a zásobu čistících prostředků. Ale jedním z hlavních důkazů se ukázal být taser, který si koupil přes internet a zaplatil ho vlastní platební kartou.

Server Business Insider uvedl, že podle amerických úřadů se podezřelý Haspil staral svému šéfovi o peníze i osobní záležitosti. Měl mu zpronevěřit v přepočtu téměř 2 miliony korun. Když na podvod Saleh přišel, rozhodl se ze své dobrosrdečné povahy, že věc nenahlásí, ale Haspil mu musí na oplátku peníze poctivě splatit. K tomu už ovšem nedošlo, Haspil se rozhodl svůj dluh vyřešit zcela jinak - vraždou svého chlebodárce.

Nechal po sobě spoustu stop

Největší chyby se vrah podle vyšetřovatelů dopustil použitím taseru - elektrického paralyzéru, který patří do výbavy policie po celém světě. Taser vyšle do těla protivníka vysokou dávku elektrického proudu a zasaženého na několik minut ochromí. Při zmáčknutí spouště ale také do vzduchu vypustí množství speciálních konfet, které v případě potřeby umožní pozdější identifikaci konkrétní zbraně a tedy případného zločince.

Kamera v domě Saleha natočila těsně před smrtí. Na záznamu je podle serveru Daily Mail vidět, jak k Salehovi do zdviže přistupuje člověk s rouškou, nataženými rukavicemi a podivným kufříkem - předpokládá se, že se jednalo o vraha. Tento měl následně Saleha znehybnit použitím taseru a ubodat ho.

To, že na místě nechal pilu v zástrčce a nebylo tam téměř památky po krvi, vedlo zpočátku kriminalisty k úvaze, že čin spáchal chladný profesionál. Ve skutečnosti po sobě vrah nestačil uklidit... Protože byl vyrušen Salehovou příbuznou, která se začala po podnikateli shánět, byl nucen byt narychlo opustit. Pilu tak už nestačil odnést, ani čin dokončit tak, jak si představoval. Označené konfety z taseru posléze pomohly přivést policii na jeho stopu.