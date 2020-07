Osudnou se slavné krásce stala newyorská restaurace Černý mravenec, kde trávila čas s kamarádem Janem Phillipem Muellerem (32) v pátek okolo půl 12 večer. Do podniku totiž dorazil opilý muž, který se dožadoval stolu. Personál ho však odmítl, protože restaurace měla brzy zavírat a hosté už nebyli pouštěni dovnitř.

S tím se však opilec nehodlal smířit a začal se prát s jedním z hostů, který se prý houpal na židli a hlasitě nadával. „Všichni se zvedli ze svých židlí, bylo tam asi 15 lidí a všichni se je snažili od sebe roztrhnout,“ popsal pro The New York Post svědek David. „Vypadalo to jako úplná rvačka,“ dodal. Zdravotní sestřička se vyléčila z nebezpečné nemoci: Pak ji zabil její přítel

Útočník si navíc vzal na pomoc neznámý ostrý předmět, některé zdroje uvádí, že se jednalo o nůž, což ale policie nepotvrdila. Během chaosu agresor sekl Grammerovou do předloktí a jejího kamaráda do zad. Oba museli být převezeni do nemocnice. „Jeden chlap se snažil sebrat opilci zbraň, pak jsem ale viděl, jak mu teče krev ze zad,“ řekl David s tím, že v tu chvíli se rozhodl volat záchranku.