Zdravotní sestřičce Caitlin O’Brienová (†31) z australského Melbourne lékaři našli nádor na mozku. Ten se naštěstí povedlo vyoperovat a žena se dobře zotavovala. Bohužel žila už deset let s agresivním partnerem, Sheamem Sturtem, který trpěl vážnými psychickými problémy, a to se jí stalo osudným. Násilník ji zavraždil a pak se sám šel udat na policii.

Přestože jejich vztah byl problematický, ti dva spolu byli dlouhé roky. Poznali se, ještě když oba studovali. Laskavá a milá Caitlin prý věděla, že by měla od partnera odejít a několikrát se o to také pokusila. Sturt však vždy použil výhružky sebevraždou, manipulaci a jiný psychický nátlak a dobrosrdečná sestřička s ním zůstala.

Alarmující je také to, že ženě nikdo z nebezpečného vztahu nepomohl, přestože mívala pravidelně tělo pokryté modřinami. Jednou dokonce podala na partnera stížnost na policii, později ji však stáhla. U lékaře byla kvůli zraněním způsobeným útoky celkem 30krát. Doktorovi při jedné z těchto návštěv řekla, že Sturt musí nejdříve zabít ji, než zabije sám sebe.

Násilník trpěl psychickými problémy. Byla mu diagnostikována porucha osobnosti, která se zhoršila jeho nadměrným užíváním konopí. Agresor měl paranoidní představy, které byly nejčastěji o Caitlin, uvědomoval si ale, že nejsou skutečné.

Několik týdnů před smrtí byla zdravotní sestřička na operaci, protože jí byl nalezen nádor na mozku. Na sociálních sítích psala, že vše dopadlo dobře, a že Sturt dokonce doma dělá domácí práce a vaří jí. V osudný den, v červnu 2019, měl však jeden ze svých psychotických stavů, řekl své přítelkyni, že jejich sousedé uctívají Satana, a ona že je ďábel. Caitlin dostala strach a zavolala policii, která Sturta odvezla do nemocnice. Sestřička využila šance a sbalila si věci a chtěla se odstěhovat, neměla však kam jít a známý, kterému se ozvala, jí nepomohl. Přitom mu napsala ve zprávě, že se bojí, že ji Sturt zabije.

Agresora po pár hodinách propustili z nemocnice. Když se vrátil domů pokusil se nejprve Caitlin znásilnit, ale žena mu utekla a vzala si na obranu nůžky. Ty jí Sturt sebral a pětkrát mladou ženu bodl, aby měl jistotu, že je skutečně mrtvá, uškrtil jí tepláky. Pak se šel udat na policii. „Právě jsem zabil svou přítelkyni," řekl kriminalistům, kteří mu nejprve nevěřili, ale pro jistotu se vydali do jeho domu, kde našli ženinu mrtvolu.