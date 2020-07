V neděli 5. července došlo v Praze na ulici 5. května k tragické nehodě. Zfetovaná a opilá Jitka R., matka dvou dětí, zezadu ve vysoké rychlosti narazila do vozu policie. Uvnitř seděli dva policisté a jedna policistka. Nejhůř skončil Pavol K., který po hodinové resuscitaci na místě zemřel. Co se dělo před smrtí v rybníce ve Lhotě u Příbramě: Štastný děda byl na houbách a vařil synovi s vnoučaty

Jitka R. řídila bílý mercedes, policistům se na místě vysmívala. Podle informací Blesku se měla nahánět se svým bohatým manželem ze Srbska! Možná proto způsobila nehodu. Řidičce o několik dní později bylo sděleno obvinění ze tří skutků. Usmrcení z nedbalosti, těžké ublížení na zdraví a ohrožení pod vlivem návykové látky.

Kolegové sepsali petici

Smrt Pavla zasáhla celý policejní sbor. Jde o dalšího policistu, který zemřel při výkonu služby, posledním byl v roce 2016 Václav Haase, který zemřel v nemocnici poté, co ho zranil nožem muž při zákroku.

V ulici 5. května došlo v neděli večer k hromadné nehodě. Provoz po silnici byl ve směru z centra dočasně uzavřený.

Smyslem petice je to, aby došlo k zákonné úpravě, díky které by se dalo podobným tragédiím předcházet. „Člověk k Policii ČR nastupuje s tím, a také je to součást slavnostního slibu, že v případě potřeby nasadí i vlastní život. Naše rodiny jsou smířeny s tím, že při výkonu našeho povolání se již nemusíme vrátit domů, ale na tuto skutečnost se člověk nikdy nepřipraví. S čím však nepočítají oni ani my, že by nás mohl někdo zezadu smést velkou rychlostí v autě, když člověk nikoho nepronásleduje,“ popsal iniciátor petice Radek Nikl. Zdrcená Vlasta pro Blesk o smrti manžela, syna a vnoučka: Vzala jsem baterku a pak jsem je uviděla!

„Velmi nás rozohnilo to, že je údajně jen podezřelá z Usmrcení z nedbalosti dle S 143 trestního zákoníku,“ podotkl Nikl s tím, že českému řidiči kamionu, který v Německu ohrozil autobus, hrozí doživotí. „Chápeme, že v Německu nemají totožné trestní právo, ale proč si nemůžeme v přísnosti trestání a jejich přístupu v BESIP vzít příklad,“ doplnil.

Autoři petice se dále ptají, proč lze jednomu člověku uložit několik zákazů řízení, když je evidentně ignoruje, a proč není přísněji trestána jízda pod vlivem návykových látek. Zpřísnění trestů podle nich může působit i preventivně, některé řidiče by to od protiprávního jednání mohlo odradit.

Zákonodárci, uvědomte si to!

„Nechtěli bychom, aby případ Pavlovy smrti skončil jeho posledním rozloučením s námi, případně odsouzením řidičky, která za jeho smrt může. I kdyby se zvýšila trestní sazba pro řidičku, bude souzena podle toho, co je pro ni příznivější. Rádi bychom, aby si jeho smrtí naši zákonodárci uvědomili, že je na čase agresivitu a bezohlednost na českých silnicích tvrdě trestat,“ napsal Nikl. Podobná situace může navíc potkat kohokoliv. „Víme, že Pavlovi už nic život nevrátí, ale jiným ho může zachránit,“ uzavřel. Rodinná tragédie u Příbrami: První slova babičky Vlasty, přišla o manžela, syna a vnoučka Radečka

Zabila ho zrůda!

Na Deník.cz se obrátila sestřenice zabitého policisty, chtěla tak poděkovat policii a médiím. Tragédie zasáhla celou rodinu. „Nám již Pavlíka nikdo nevrátí, už se nebudeme při rodinných oslavách smát, ale budeme plakat a neustále probírat to, že tak hodný člověk už není mezi námi kvůli zrůdě. Protože jinak nemůžeme nazvat ženu, která má dvě děti, a přitom požívá drogy a alkohol. Poté sedne za volant a zabije, zraní a zmrzačí slušné lidi,“ prohlásila žena.

Má v srdci obrovskou bolest, chce se ale soustředit na to, aby byla řidička spravedlivě potrestaná. „Prosíme úřady o kontrolu jejích dětí a domácnosti, neboť si myslíme, že přístup k drogám naznačuje, že něco není v pořádku jak u ní, tak v jejím okolí,“ uvádí sestřenka Pavla.