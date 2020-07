Ve Lhotě u Příbrami došlo v noci z pondělí na úterý k ohromné tragédii. V rybníce byla nalezena tři těla, dva dospělí muži a jedno dítě. Za jejich smrtí údajně mohlo stát čerpadlo, které mělo nebezpečně probíjet. Místo tragédie prohledával policejní potápěč a hasiči. V rybníku u Příbrami našli tři mrtvé včetně dítěte! Rodinná tragédie, tvrdí místní

Šokující zpráva se obcí nedaleko Příbrami rozšířila ještě v noci. Všechny to zasáhlo. Nejvíce ale Vlastu K., která všechny tři muže, svého muže, syna a vnoučka, našla. „Přišla jsem z práce a slyšela, jak jede a hučí čerpadlo, tak jsem ho vytáhla ze zásuvky, pejskové mi tam štěkali u vrat, co máme k rybníku. Vzala jsem baterku a tam jsem je viděla všechny tři u kraje. Vytáhla jsem akorát to čerpadlo,“ řekla zarmoucená žena před brankou svého domu.

Video Vlasta K. řekla, jak našla utonulé muže a co potom dělala. - David Malík

Ihned poté volala na policii. „Kluci dávali čerpadlo do vody, když potřebovali napustit sud na zalévání,“ dodala. K místu společně s kriminalisty v úterý odpoledne dorazil i revizní technik, který kontroloval zapojení čerpadla. „Všechno v pořádku, měřili, jestli nebylo něco špatně. Manžel byl elektrikář,“ uvedla. Zatím se ale neví, jestli nebyla závada na samotném čerpadle. Pět mrtvých dětí po nehodě na dálnici! Auto se převrátilo a začalo hořet

„Byl puntičkář, takže si rozvody, prodlužováky a tak dělal sám. Všechno bylo v pořádku, všechno mělo hodnotu tak, jak má mít. Takže to muselo být jedině to čerpadlo,“ domnívá se zničená žena.

Na konec uvedla, že to všechno musí zvládnout kvůli rodině a pejskům. Do práce se ale vrátit nemůže, je to pro ni hrůza. Záchranáři jí měli říct, že si všichni tři nějak navzájem pomáhali. Bohužel to skončilo tragicky.