Když bylo Lucii 25 let, lékaři jí oznámili, že je nositelkou genové mutace BRCA1. Má tak oproti běžné populaci zvýšené riziko vzniku rakoviny prsu a vaječníků. Ačkoliv rakovinou vaječníků onemocněly i její maminka a sestřenice, tahle zpráva mladou ženu velmi zasáhla. Začala chodit pravidelně na preventivní prohlídky, ale když její sestřenice zemřela a zanechala po sobě dvě malé děti, rozhodla se Lucie i kvůli své rodině podstoupit odstranění prsou a vaječníků. Blesk Zprávám se svěřila, jak operace probíhaly.

Když ve 47 letech onemocněla Lucii maminka rakovinou vaječníků, při genetickém testování se zjistilo, že je BRCA pozitivní.

„Nějakou formou zhoubného nádoru onemocní v ČR každý třetí člověk. U menší části pacientů, zhruba u 5-10 %, u rakoviny vaječníků dokonce až u 30 %, víme, proč nádory vznikají – je to na základě dědičné dispozice, genetického defektu. V gynekologii jde především o riziko vzniku rakoviny vaječníků, prsů a děložní sliznice,“ uvádí MUDr. Michal Zikán, přednosta Gynekologicko-porodnické kliniky Nemocnice Na Bulovce.

Lékař dále vysvětlil: „Za tuto dědičnou dispozici jsou nejčastěji zodpovědné mutace genů BRCA1 a BRCA2. Nositelé těchto mutací mají celoživotně významně zvýšené riziko vzniku rakoviny, a to především prsu (až 10x) a vaječníků (až 30x). V České republice nese tuto genetickou dispozici každý 750. člověk.“

Testy tedy podstoupila i Lucie. Bylo jí tehdy 25 a lékaři jí oznámili, že je zdravou nosičkou genové mutace BRCA1. V té samé době onemocněla i její sestřenice, které bylo 30 let. Lucii obě zprávy velmi zasáhly.

„Chodila jsem tedy několikrát ročně na ultrazvuk dělohy, vaječníků, prsou, břišní dutiny a kolonoskopii střev, také jsem chodila na oční a kožní,“ popisuje Lucie.

Konec „tichého zabijáka žen“? Češi vyvíjí lék proti rakovině vaječníků

Strach o děti a hrozba pro muže i ženy

Když začala uvažovat o založení rodiny, věděla, že i její děti po ní genetickou mutaci zdědí. Mutace se totiž týká obou pohlaví, chlapci mají vyšší riziko rakoviny tlustého střeva, ale i prsu.

Proto se s manželem rozhodli pro umělé oplodnění, při kterém je možné vyselektovat embrya, která jsou genetickou mutací postižená.

„Metoda IVF ale nebyla úspěšná, a tak jsem otěhotněla přirozeně. V rozestupu dvou let se mi narodila dcera a syn,“ říká Lucie, že její děti se budou moci geneticky otestovat až v 18 letech.

Smrt sestřenice jako impuls k boji

Jenže pak zemřela Luciina sestřenice. Bylo jí pouhých 34 let a nechala tu po sobě dvě malé děti. „To mi dalo impuls začít s genetickou mutací bojovat jinak. Tedy nechat si odstranit mléčnou žlázu a ženské pohlavní orgány, tedy dělohu a vaječníky,“ přibližuje Lucie své rozhodnutí, které pro ni nebylo nijak lehké.

Velkou oporou jí byl i manžel. „Řekl mi, že chce, abych tu s ním a dětmi byla co nejdéle a byla tu pro ně, takže mi dodal jistotu,“ přiznává Lucie. Jistou roli sehrál i případ herečky Angeliny Jolie, která zveřejnila informaci, že si nechává odstranit kvůli genetické mutaci obě prsa.

„Nejprve jsem si říkala, že pokud toto herečka zveřejní, tak určitě s dobrým úmyslem. Nicméně jsem si také říkala, že ačkoliv má kupu dětí, tak má určitě paní na hlídání, na úklid a lepší lékařskou péči, než budu mít já, takže jsem se prala s rozhodnutím, zda operaci podstoupit. Zdálo se mi, že ona to má jednodušší než já. Ale pak mi to pomohlo k tomu, že jsem se odhodlala a nakonec jsem konstatovala, že běžná žena to může zvládnout také a nepotřebuje k tomu nic jiného, než podporu okolí,“ řekla Lucie Blesk Zprávám.

Mirka (42) bojuje s rakovinou prsu: Sama se stará o dvě děti, partnera opustila

Lucie: Nemohla jsem si pochovat dceru

Lucie podstoupila dvě operace. První byla podle ní velmi náročná, zejména pak následná rekonvalescence, kdy nemohla ani pochovat dceru. U druhé operace jí nastoupila předčasná menopauza, se kterou se musela dlouho vyrovnávat.

Odstraněním prsu se ale riziko, že dostane rakovinu prsu, snížilo z 81 % na 2 % a riziko rakoviny vaječníků se snížilo ze 64 % na 1 %.

Poslechněte si celý příběh Lucie od zjištění, že je nosičkou genetické mutace, až po její náročnou rekonvalescenci: