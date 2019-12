„Je to takový prevít agresivní, který velmi rád mutuje,“ popsala Mirka svou nemoc. S rakovinou prsu statečně bojuje už druhým rokem. Na začátku tohoto roku u ní byly objeveny metastázy.

Rakovinou prsu přitom v Mirčině rodině nikdo netrpěl. Příčinou by podle Mirky mohl být stres a pozdní těhotenství. „Rozhodně to nebyla špatná životospráva, jedla jsem zdravě a aktivně jsem cvičila,“ řekla sympatická žena Blesk Zprávám. Na ulici už nevychází bez roušky kvůli oslabené imunitě.

Mladšímu synovi byl necelý rok, když jsem si při kojení našla bulku v prsu. „Ihned jsem si došla ke gynekologovi, ten mi řekl, že to budou hormonální cysty, ale já se nenechala odbýt a řekla si o žádanku na sono, mamograf a po vyšetřeních následovala biopsie. Barvy na vlasy zvyšují riziko rakoviny prsu, varuje nová studie! Ostražitost je na místě, řekla česká onkoložka

Lékař jí sdělil po telefonu, že by se měla dostavit a už v telefonu naznačil, že je něco špatně. Potvrdilo se, že se jedná o zhoubný nádor. „Což byl dost šok. Já jsem ale od přírody bojovník, pozitivní člověk, nemůžu říct, že by mě TO nezaskočilo, ale neplakala jsem. Pro mě to je výzva, životní zkušenost,“ svěřuje se Mirka s tím, že se rozhodla, že se musí s nemocí nějak vyrovnat.

Konec kojení a odchod od přítele

Během tří dnů pak musela Mirka přestat kojit. „To byl pro mě největší psychický záhul. Každá maminka si to zřejmě dovede představit - plačící dítě, které se snažíte od toho prsa odstavit,“ vzpomíná Mirka.

„Bývalý přítel mě tehdy držel za ruku a řekl, že to zvládneme. Bohužel to nedopadlo. Já to zvládám a zvládat musím a on se od toho oprostil. Pro něj to bylo mnohem psychicky náročnější,“ řekla Mirka, která partnera opustila po sedmi měsících od oznámení diagnózy.

Přestože Mirka musí dojíždět do Prahy na chemoterapii, funguje jako normální maminka. Vypravuje děti do školky, večer je vyzvedává, chodí s nimi na kroužky, vymýšlí jim program. „Děti jsou pro mě motorem, který mě žene kupředu,“ říká Mirka.

Jak na Mirčinu diagnózu reagovaly děti? Jak je Mirka spokojená s komunikací lékařů a v čem má naše zdravotnictví mezery? A co vzkázala ženám, které jsou na tom stejně jako ona? Podívejte se na rozhovor:

Video Mirka (42) bojuje už dva roky s rakovinou prsu. - Andrea Ulagová, Aleš Brunclík

Mladým pacientkám s rakovinou prsu pomáhá projekt Bellis, zastřešený Aliancí žen s rakovinou prsu.