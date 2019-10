Ája měla rakovinu prsu, musela na potrat: Odstranění prsu navrhla lékařům sama

Ája (41) a Libuše (50) prodělaly rakovinu prsu. Ani jedna neměla podobnou diagnózu v rodině, obě chodily na pravidelné prohlídky k lékaři. Jedna si náhodně nahmatala bulku, druhá zjistila, že je nějaký problém při vyšetření na mamografu. Obě o prso přišly. O tom, co prožily, hovoří každá úplně jinak. Libuše má stále slzy v očích, i když občas zavtipkuje. Ája mluví velmi věcně a vyrovnaně. Byla to ona, kdo navrhl, aby jí lékaři odstranili prso, navíc se musela vyrovnat s tím, že ve stejné době otěhotněla a nemohla si dítě nechat.

Libuše: Chtěla jsem si jít ještě zaplavat „s oběma“

Libuše si našla bulku na prsu v době, kdy byla na neschopence, protože měla problémy se zády. Dva roky předtím absolvovala mamograf a ten byl v pořádku. Tentokrát jí ale po biopsii oznámili, že má nádor.

„Vůbec jsem si nepřipouštěla, že bych mohla mít nádor. Já? A proč?“ klade si Libuše i dnes otázku, kterou si zřejmě kladou všechny ženy v její situaci, a pokračuje: „Dali mi do ruky nějaké papíry a řekli, ať si dojdu do 4. patra na onkologii. Víc mi toho neřekli. Plakala jsem, na onkologii navíc seděla spousta lidí.“

Na onkologii se jí ujala lékařka, která jí vše vysvětlila a řekla, že jediná cesta je odstranění prsu a pak chemoterapie a ozařování. Málem přišla o syna, prodělala rakovinu. Teď chce Šárka (25) pomáhat ostatním

„Bylo to v prosinci, takže já jsem prožila Vánoce s tím, že jsem se smiřovala, že přijdu o prso. Nebylo to příjemné,“ vzpomíná žena, která má v očích smutný lesk.

Naštěstí měla kamarádku, která se o Libušku starala a pomáhala jí. „Psala jsem jí, jestli si můžeme jít ještě zaplavat - ‚s oběma‘,“ směje se statečná žena a vypráví i historku, kdy narazila na kočku, která měla jen jedno oko: „Usoudila jsem tedy, že i s jedním se dá žít.“

I přes mírné vtipkování Libuše říká, že dostala hodně ran. Naštěstí se rakovina nerozšířila nikam dál. „Pořád jsem lidem říkala, ať se se mnou baví normálně, ať se mnou nepřestanou mluvit jen proto, že neví, co říct,“ říká Libuše. Co poradit ženám, které jsou ve stejné situaci, netuší.

„Víte, mně ty fráze ‚nevzdávej to, buď silná, bojuj‘ nebyly příjemné, i když je to pravda,“ přiznává Libuše.

Ája: Odstranění prsu jsem navrhla sama

Ája chodila na ultrazvuk pravidelně. Ani ona neměla podobnou diagnózu v rodině. Ve 40 letech už měla zadarmo mamograf, tak na něj vyrazila.

„Při prvním čtení mi řekli, že je tam vše v pořádku. Jenže za 4 dny mi volali, že je tam nějaký nález, že to prošlo druhým čtením a že by raději udělali ultrazvukové dovyšetření, “ popisuje Ája.

Při ultrazvuku zjistili, že Ája má nález v obou prsou. V jednom se potvrdil karcinom, v druhém nezhoubný nádor.

Ája o všem mluví velmi vyrovnaně a klidně. Připouští, že se rozplakala na ultrazvuku. A mezi řečí zmíní, že ve stejné době otěhotněla. „Šla jsem na potrat, nechtěla jsem riskovat, že by se dítě narodilo s postižením,“ říká jedním dechem Ája. „Chemoterapie? Vypadají vám i řasy a obočí.“ Petra dostala rakovinu v 29, přišla o obě prsa

Lékařka jí uklidnila, že tento typ nádoru se dá léčit, a navrhla částečné odstranění tkání. „Já jsem se ale zeptala, zda by nebylo lepší vzít to prso celé. Lékařka řekla, že by to rozhodně bylo nejlepší, jen to nechtěla navrhovat, protože některé ženy s tím mají problém,“ vypráví dál žena klidně.

Ája o své nemoci otevřeně hovořila. Pomohlo jí, že měla pozitivní přístup, měla obrovskou podporu rodiny, manžela, svých dvou dětí, ale i čerstvě získanou lásku k běhání. „Nesměla jsem běhat, ale v nemocnici jsem si četla magazíny o běhání a doufala jsem, že se k tomu vrátím,“ vzpomíná Ája. To se jí teď splnilo.

„Myslím si, že screening prsu by měl být hrazený pojišťovnou již od 35 let, ne až později. Spousta věcí by se podchytila dříve,“ uzavírá žena.

Odlitky prsou

Pacientky Ája i Libuše se rozhodly podpořit Alianci žen s rakovinou prsu a její kampaň Ostře sledovaná prsa. Nechaly si proto odlít svá ňadra, která budou součástí Prsní stěny a mobilní výstavy v rámci osvětové kampaně Pink October. Měsíc říjen je tradičně věnován zvyšování povědomí o prevenci a léčbě rakoviny prsu. Projekt Ostře sledovaná prsa je zaměřen na všechny generace žen.

Prostřednictvím sádrových odlitků ňader upozorňuje na jejich křehkost a zranitelnost. Rakovina prsu je totiž každoročně diagnostikována přibližně 7400 lidem v České republice. Letos se do odlévání prsou zapojily také zaměstnankyně biotechnologické společnosti Roche, která je světovým lídrem onkologického výzkumu a vývoje. Pět pacientek, mezi nimiž byla i Ája a Libuše, podpořilo deset zdravých žen z Roche a společně si nechaly odlít svá prsa. „S Aliancí žen s rakovinou prsu dlouhodobě spolupracujeme. Projekt je skvělý a smysluplný. Proto jsme si nechaly odlít svá ňadra jako výraz podpory a sounáležitosti s nemocnými ženami,“ vysvětlila Ivana Kalmusová ze společnosti Roche.