Rakovinou varlat onemocní 500 Čechů ročně. Prohmatejte je každý měsíc, radí experti

Držitel osmi olympijských medailí Nathan Adrian, badmintonista Petr Koukal nebo i obyčejní 15letí chlapci. Všichni si spolu s téměř 500 dalšími muži ročně vyslechli diagnózu rakoviny varlete. N ádorové onemocnění je přitom docela lehce zjistitelné, varování přichází v podobě bolesti varlete, třísel, zad i břicha. Postižené varle natéká a navíc se objeví, podobně jako u prsou, bulka. Přesto příznaky řada mužů ignoruje, nebo se nenechá preventivně vyšetřit.

Jedním z těch, kteří si rakovinou varlat prošli, je i Honza (39), který se o svůj příběh podělil s Blesk Zprávami. „Všem chlapům bych rád řekl, aby se nestyděli a v případě problémů šli k urologovi, dokud se vše dá řešit. A nemysleli si, že se to vstřebá. Je třeba potlačit svou ješitnost, nebát se vyšetření a nestydět se o tom mluvit,“ vzkazuje Honza.

Honza si rakovinu našel týden před maturitou. Tajně brečel, děti mít nebude

Honza prodělal rakovinu dvakrát. Poprvé před svou maturitou a podruhé deset let na to. O obě varlata přišel a nikdy nebude mít děti, přesto je plný optimismu a je rád, že žije.

Na svůj šťastný konec čeká i olympijský plavec Nathan Adrian, kterému rakovinu varlat zjistili letos v lednu. Dobrou zprávou pro něj je, že když se na problém přijde v čas, šance na vyléčení je velmi vysoká. Ostatně z problému se dostal i badmintonista Petr Koukal, který své varle nechal ladem déle.

Samovyšetření doprovází teplá koupel

Příznaky jako bolavá záda, bolest v tříslech a nejvíce pak bolest jednoho z varlete je alarmujícím ukazatelem rakoviny, tím hlavním je pak nahmatání bulky. Dříve ale, než se začne muž osahávat, měl by si podle rad odborníků nejdřív dát horkou koupel, která uvolní svaly a pak by si měl své „klenoty“ prohlédnout i očima.

„Jedno z varlat může být najednou jiné, tužší a od pohledu může být větší. Je normální, že je jedno níže, ale velikost se dá poznat od pohledu,“ radí Nadační fond STK pro chlapy.

Jenže muži si kolikrát ani nemusí prohmatávat jednou měsíčně rozkrok, aby poznali problém, mají ho totiž před očima i několik týdnů. A jen pozorují, jak se jim zvětšuje jedno varle. „K doktorovi pak přijdou, až když si pomalu nedokážou dopnout kalhoty,“ míní Petr Koukal, jenž se prostřednictvím Nadačního fondu STK pro chlapy snaží ostatní muže dotáhnout včas k lékaři.

Rakovinou varlat přitom můžete trpět už od 15 do 40 let, nejčastěji se pak rakovina objevuje u mužů ve věku od 25 do 35 let.

Právě stud a strach nejčastěji nechává muže s nadměrným varletem doma. „Muži na kontroly nechodí, protože se stydí, ale zbytečně. Navíc si myslím, že v tomto směru chybí osvěta. O rakovině děložního čípku se hovoří neustále, ale o rakovině varlat téměř vůbec. Pokud by můj příběh pomohl alespoň jednoho chlapa dostat na kontrolu, tak to bude jen dobře,“ řekl už dříve Blesk Zprávám Honza, který rovněž kvůli rakovině přišel o obě varlata.

Osvěta pro mladé i čtyřicátníky

O rakovině varlat se ve společnosti moc nemluví, více „letí“ prsa. Chlapci a muži tak mnohdy nemají ponětí, že je něco jako rakovina varlat může postihnout. „Dojíždíme do škol i nemocnic a potkáváme muže kolem čtyřicítky i padesátky, kteří o tom nikdy neslyšeli,“ upozorňuje prostřednictvím Blesk Zpráv Kamila Lukášková.

V současnosti se Koukalův fond zaměřuje právě na ty nejmenší bojovníky, kteří svým varlatům ještě příliš nerozumí. „Pořád děláme nějaké akce, těch činností, které máme, je spousty. Nejnověji jezdíme do šestých a sedmých tříd základních škol, protože věříme, že zrovna v tomto věku si kluci tvoří návyky, co komu řeknou a jak poznají, když se něco děje,“ míní Lukášková.

Marek (35) bojoval s rakovinou varlat: Uložené sperma mu nemocnice ztratila!

Nadační fond se tak snaží docílit, aby se chlapci nestyděli o svých problémech mluvit. A to hlavně před doktorem. „Pediatři vypráví, že když jim nabídnou preventivní prohlídku, tak valná většina řekne razantní ne,“ zmínila odbornice, která spolu s pediatry vytváří komiks pro žáky k porozumění nemocí jako je rakovina varlat, prostaty nebo i penisu.

„Projektů k rakovině varlat není mnoho, více se mluví o prsou a ženy jsou navíc zvyklé chodit pravidelně na gynekologii, na to muži zvyklí nejsou. Přitom praktický lékař vás dvakrát ročně může zadarmo prohmatat a nic nebrání návštěvě u urologa,“ uzavřela Lukášková.