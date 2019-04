Rakovinu má porazit nová česko-americká léčebná látka. Expert: Má velké šance

Ještě letos dostane americký Úřad pro kontrolu potravin a léčiv přihlášku na novou látku proti různým druhům rakoviny. Vznikla za spolupráce českých a amerických vědců. Podle vedoucího výzkumného týmu Pavla Majera má přihláška slušnou šanci na úspěch, pak by mohly začít testy na pacientech, řekl Majer v pořadu Blesku Epicentrum. Pokud by tým neuspěl hned napoprvé, má v záloze ještě další látky.

Na výzkumu se podílí Ústav organické chemie a biochemie Akademie věd České republiky a Univerzita Johnse Hopkinse v Baltimoru ve Spojených státech. Skupina pracuje na vývoji látky DON, která je původně získaná z přírodní bakterie a jejíž účinek proti rakovině zkoumali už vědci před nimi.

„Fungovala, ale byla toxická. My jsme u této látky udělali derivát, čímž se změní její vlastnosti. Změní se způsob, jak se vstřebává, jakým se v těle distribuuje, kam se dostane a hlavně se změní způsob, jakým se ta účinná látka uvolní,“ vysvětlil Majer v Epicentru.

Spojení s univerzitou v USA přirovnává vedoucí výzkumného týmu k perfektnímu manželství. „Hopkins je dobrá škola v medicíně, biologii, biochemii. My máme silnou zase tu chemii,“ zmínil. Spolupráce škol podle něj ukázala, že léčba proléčivem DONu je vysoce synergická s takzvanou imunoterapií.

„Ukázalo se, že když se obě léčiva, jak imunoterapie, tak to naše proléčivo DONu, podají zároveň v dávce, které samy o sobě efektivní nejsou, tak se ten jejich účinek sečte a stanou se efektivními,“ zmínil vědec.

Majer proto počítá s tím, že když dojde ke schválení přihlášky americkým Úřadem pro kontrolu potravin a léčiv, bude probíhat velká část testování na pacientech, právě u těch, kteří jsou dosud léčeni imunoterapií. Ale zatím nepříliš úspěšně.

Úspěchem bude i to, když nemoc ustoupí do pozadí

V případě klinického testování by Majer považoval za úspěch především to, kdyby se onemocnění podařilo dostat pod kontrolu. „U řady pacientů by úplně stačilo, kdyby ta nemoc ustoupila do pozadí natolik, že by vlastně neovlivnila kvalitu a délku jejich života. Definicí vyléčení nemoci je to, že člověk umře na něco jiného,“ podotkl.

V případě neúspěchu vyvíjí tým i záložní látky, které se v prvních testech dokonce ukázaly jako lepší. Jak by byly účinné i v těch dalších, ale ještě není zcela jasné. „Představte si závod, kde závodníci vyrážejí ze startu v různou dobu,“ přirovnal Majer testování k soutěži, ve které má jeden ze soutěžících podstatný náskok.

„Vyvíjíme lepší běžce, ale ta chvíle je vyměnit a přijít o obrovské množství času a peněz, které byly investovány do toho původního běžce, to je rozhodnutí, které by nastalo, kdyby začal ten první pokulhávat,“ zmínil. I když upozorňuje, že existuje i možnost, že z vývoje aktuální látky nic nebude, věří Majer ve velké šance jejího úspěchu.