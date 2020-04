V americkém New Yorku platí stejně jako ve většině světa zákaz vycházení kvůli pandemii koronaviru. Že by se to ale projevilo na poklesu kriminality, to se říct nedá. I přes vyhlášení karantény dochází ve „Velkém jablku“ k vraždám. Jednu z těch nejděsivějších spáchal Khaled Ahmad (26). Muž se sám policii přiznal, že zabil a částečně snědl svého otce.