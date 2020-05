Moc dobře věděli, co dělají. Byli oblečení v černém, na hlavách měli kapuce a obličeje jim halily nasazené roušky. V rukou drželi pistole s tlumiči, aby jejich krvavé řádění nebylo slyšet. V newyorském Bronxu přijeli v modrém jeepu za šéfem motorkářského gangu Pagans Franciscem Rosadem (†51) a chladnokrevně ho zastřelili.

Vraždu zachytila průmyslová kamera. Odehrála se krátce před půl třetí v neděli odpoledne. Pistolníci přijeli, přeběhli přes ulici, a začali pálit. Poté se opět vrátili do tmavě modrého Jeepu Cherokee a zmizeli ve víru velkoměsta. Francisco Rosado byl zasažen do hlavy a těla. Zemřel na místě.

Nechvalně proslulý motorkářský gang

Dosud nebyl v souvislosti s činem nikdo zatčen. Totožnost zavražděného potvrdil web New York Post. Záchranáři z místa odvezli jednu ženu. Co se jí stalo a jak je do případu zapletená, však není vůbec jasné. Pagans alias Pagan's Motorcycle Club je nechvalně proslulý motorkářský gang. V řece plavala ruka motorkáře z gangu Hells Angels: Popravili ho kvůli zradě?

Založen byl v roce 1959 a v současnosti má 1300 členů, který operují na Východním pobřeží Spojených států. Pagans musejí mít pro členství choppera Harley-Davidson s motorem o kubatuře minimálně 1000cc. Zároveň musí být starší 21 let, což je v USA věk značící dospělost.

Zapleteni jsou hlavně do distribuce drog