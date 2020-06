Muž (36) bránil před násilníky ženu: Zabodli mu do hlavy nůž, chlubil se tak před kamerami! (Autor: reprofoto youtube)

Video, na kterém lze vidět muže s nožem trčícím z hlavy, se stalo virálním. Není se čemu divit, oběť napadení na něm totiž vypadá klidně, dokonce se může zdát, že se před kamerami zvědavců předvádí. Podle policie byl šestatřicetiletý muž pobodán do trupu a do hlavy velkým kuchyňským nožem, který měli útočníci u sebe. O případu informoval Daily Mail.

Pobodaný se zastal cizinky, kterou na ulici přepadla skupina lupičů. Ti jí ukradli kabelku a spolu s ní odcizili mobilní telefon, léky a benefitní kartu. Na videu lze poté vidět, jak muži stéká krev na bílé tílko, vypadá však, že mu na první pohled děsivé zranění starosti nedělá. Ještě se nezapomene ušklíbnout do kamery, než konečně vyhledá lékařskou pomoc.

Záchranáři převezli oba napadené do nedaleké nemocnice v život neohrožujícím stavu. Rána na hlavě nebyla naštěstí hluboká a nezpůsobila muži trvalejší poškození mozku. Kdo byli útočníci a jaký měli vztah k napadené, je prozatím v šetření. Policii se nikoho zadržet nepodařilo.

Incident znepokojil starostu města New York Billa de Blasio, který hovoří o „znepokojujícím trendu“. „Nebudeme se vracet do starých časů, kdy bylo násilí na denním pořádku,“ řekl s odkazem na 90. léta, kdy byl New York známý pro drastický nárůst kriminality. „Nedovolíme, aby v tomto městě nadále rostlo násilí,“ dodal.