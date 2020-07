V první chvíli si vodák nebyl vůbec jistý, co se vlastně stalo. „Myslel jsem si, že vlevo ode mě skočila ryba. Když jsem se otočil, zjistil jsem, že to rozhodně ryba nebyla,“ popsal s překvapivým klidem Peter pro New York Post. „Asi tři metry od kajaku jsem rozeznal hlavu aligátora. A to bylo vše, na co jsem měl čas, nestihl jsem nijak reagovat“ dodal.

V další vteřině se totiž plaz vrhl na kajak a převrátil ho. „Vůbec jsem si nestačil uvědomit, co se právě stalo,“ vypověděl muž s tím, že pouze rozeznal hlavu zvířete, jak se vrhá na přední část kajaku, a pak už byl najednou ve vodě.

Jak je vidět na natočeném videu, vodák byl chvíli ponořený, než se mu naštěstí podařilo zachytit se o strom a dostat se opět na hladinu. Poté je slyšet jeho vyděšené oddechování. Z celého incidentu jako zázrakem vyvázl bez zranění.

Podle jeho vlastních slov mohla ale celá situace dopadnout mnohem hůř, pokud by aligátor zaútočil z druhé strany. V případě, že by se totiž převrátil doleva, neměl by se čeho chytit a z vody by se tak snadno nedostal.