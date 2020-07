Šestici malých roztomilých koťátek zabalil neznámý tyran do igelitové tašky a vyhodil do popelnice v obci Úvaly u železničního nádraží. Jejich nářek zaslechli duchapřítomní lidé, zvířátka ale nemají doposud vyhráno. Musí totiž přežít kritické období mateřské výživy. Po pachateli krutého činu jde policie.

Letní sezóna je v plném proudu a někteří lidé patrně zapomínají na to, že je potřeba postarat se o své čtyřnohé společníky. Když nastanou komplikace, řeší je tou nejpřímočařejší cestou i za cenu bolesti, kterou způsobí živým tvorům.

Jedním z příkladů je nález, který učinila Městská policie v Úvalech v okrese Praha-východ. Pozorný občan tam oznámil krutý čin. „Než řešit kastraci kočky, tak raději hodíme koťata do igelitky, zavážeme je na dva uzle a hodíme do kontejneru. Naštěstí si mňoukání koťat všiml kolemjdoucí, který vše nahlásil hlídce městské policie. Hlídka igelitku roztrhla a nalezla 6 malých živých koťat,“ napsali strážníci na sociální síti.

Pod příspěvkem se ihned strhla lavina rozhořčených reakcí na adresu nezodpovědného majitele, který čtyřnohé chlupaté uzlíčky poslal na smrt. „To jsou drobečci, to je musel ten člověk odebrat mámě záhy po porodu. To je hrůza!!!! Lidi jsou fakt nepoučitelní,“ zlobí se Dana. „Škoda, že se asi nedá zjistit pachatel. Já bych mu udělala to samé,“ dodala naštvaně jiná uživatelka.

Hned se ale také našli lidé, kteří uvažovali, že se některého z roztomilých šedých a černých mazlíčků ujmou. Na to je ale ještě příliš brzy. „Koťata jsou v dobrých rukách, teď jen uvidíme, zda jsou dostatečně silná a zvládnou dokrmování. Momentálně jsou moc malá na to, aby si je mohl někdo vzít,“ vysvětlili policisté s tím, že po pachateli pátrají.

„Nestálo by za to, podívat se na kamerové záběry?“ ptal se jeden z uživatelů. „Bohužel kamera snímala kolostavy u nádraží a nikoli kontejnery,“ odpověděli mu strážníci a dodali, že nově doplnili i snímání kontejnerů.