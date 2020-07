Mladý pošťák (22) zaskakoval 22. prosince roku 2019 za svého nemocného kolegu. S sebou si vzal i svou osmnáctiletou přítelkyni. Ani jeden z nich v tu chvíli nečekal, že jim za pár minut půjde o život. Dva mrtví (†23 a †24) po střelbě v Prostějově: Policie popsala krvavé drama! Dívka zemřela první

V jedné ulici v Mokřinách u Aše měl pošťák doručovat balík. V tom měl být znehodnocený revolver Smith & Wesson. Mladík, jménem Patrik W. (21) si ho údajně nechal poslat na dobírku na smyšlené jméno a adresu. Měl za něj zaplatit kolem 35 tisíc korun. „S doručovatelem jsem si domluvil místo, kde si zásilku převezmu. Chtěl jsem někde blízko lesa, abych mohl s balíkem utéct. Neměl jsem v úmyslu ho zaplatit, a tak jsem si vzal pod bundu sekeru, kterou jsem chtěl použít na zastrašení pošťáka, aby mi balík vydal bez zaplacení,“ uvedl podle deníku Právo, mladík, který čelí obvinění z dvojnásobné vraždy.

Děsivý útok přišel zničehonic

Jak se zdá, svou strategii musel tehdy Patrik nečekaně změnit. Podle žalobce v mladém pošťákovi měl poznat svého kamaráda ze střední školy. Prý se lekl, že by ho pošťák mohl identifikovat, a tak se rozhodl jednat. „Už když přicházel k autu, věděl jsem, kdo to je. Řekl mi, že jde vyzvednout balík pro kamaráda. Sáhl jsem pro něj do auta, a když jsem se otočil, abych mu ho podal, byl napřažený se sekerou a praštil mě do hlavy,“ vybavil si napadený.

Když se pošťák zhroutil, pozornost agresora se měla obrátit na dívku v autě. „Následně zaútočil na ženu, ačkoliv mu nijak nebránila v útěku se získaným balíkem,“ uvádí obžaloba. „Viděla jsem, jak k autu přichází nějaký muž a na partnera mává. Nijak jsem tomu nevěnovala pozornost. Odepisovala jsem sestře na zprávu, když jsem si všimla, že přítel leží v příkopu a nad ním stojí muž, který se ho připravuje udeřit sekyrou. Vystoupila jsem z vozu a okřikla ho. On se ke mně rozeběhl, srazil mě na zem, a když se napřahoval k prvnímu úderu, kopla jsem ho do břicha,“ vypověděla osmnáctiletá dívka. V Prostějově se střílelo! Zemřeli dva mladí lidé (†23 a †24)

Oba napadení utrpěli vážná zranění. Byly mezi nimi i hluboké sečné rány v obličeji i na hlavě. Vše mohlo ale skončit daleko tragičtěji, kdyby se doručovatel duchapřítomně nebránil, některé útoky totiž částečně vykryl.

Zachránila ho šokovaná sousedka

Když dostal první ránu, ztratil na chvíli vědomí. „Probral jsem se v příkopu. Stál nade mnou a chtěl mě znovu praštit. Vykryl jsem úder rukou a pak jsem se snažil dostat k nejbližšímu baráku, kde jsem zvonil a bouchal na dveře,“ popisoval pošťák. Pašeračka Tereza promluvila v dopisu o utrpení za mřížemi: Popsala podivné příznaky!

Když se dostal k domu, otevřela mu majitelka. Té hned popsal, co se mu stalo. „Nejprve jsem slyšela zvenku nějaký křik. Pak se ozvalo bouchání na dveře. Za nimi stál pošťák, držel si rukama hlavu a byl celý od krve. Říkal, že ho napadl muž se sekerou, a ať zavolám pomoc. Dále se zmínil, že v autě je ještě jeho přítelkyně,“ popsala dramatickou situaci svědkyně.

Náprava je prý takřka vyloučena

Mladý muž si mezitím vzal balík a utekl. Kriminalisté po něm okamžitě zahájili rozsáhlé pátrání. Zapojily se do něj desítky policistů a psovodi se psy. Muže dopadli ještě během noci.

Případ nyní míří k soudu. Patrikovi W. hrozí až výjimečný trest. Je obviněn z pokusu o dvojnásobnou vraždu. Státní zástupce uvedl, že útok cíleně směřoval na obličej a hlavu. „S ohledem na použitou zbraň a razanci útoku si musel být vědom toho, že dvojici může zabít. Že měl v úmyslu se jich zbavit, je zřejmé i z průběhu napadení. Doručovatele mlátil sekerou opakovaně i poté, co již měl balík ve své moci a muž ležel nehybně na zemi,“ stojí v obžalobě.

Podezřelý již byl v minulosti trestán. V roce 2017 ještě jako mladistvý s dalšími třemi mladíky přepadl dvě benzinové stanice v Aši, uvedla již dříve policejní mluvčí Zuzana Týřová. Jak doplnilo Právo, nemá s ohledem na disociální poruchu osobnosti vybudované zábrany proti agresi. Jeho náprava je proto podle znalců téměř vyloučena.