Slavný neurochirurg Pavel Traubner (79), kterému museli na Štědrý den amputovat nohu, aby se vyhnul smrti, naboural v centru Bratislavy. On i jeho manželka Katarína (74) skončili v nemocnici. V autě navíc seděla jejich teprve sedmiletá vnučka Tamara!

Panu Traubnerovi byla amputována noha loni na Štědrý den, tato hrozba už nad ním však údajně visela dlouhých sedm let, protože byl diabetik. „Vzácní přátelé, 24. 12. se stala v mém životě obrovská tragédie, aby mi zachránili život, museli mi amputovat pravou dolní končetinu nad kolenem, radikálně to změnilo náš život,“ napsal tehdy lékař na sociální síť.

Další tragická událost ho postihla v pátek. Dopravní nehodu v centru slovenského hlavního města popsal pro server Nový Čas svědek. „Neurolog jel v pravém jízdním pruhu, protože v levém bylo mnoho aut. Nečekaně do pravého pruhu prudce, bez blinkru, zabočil řidič černého vozu, profesor začal brzdit a vrazil do něj. Auto se vymrštilo do dopravní značky a skončilo na střeše,“ řekl svědek.

Sám lékař řekl, že jeli pro vnučku Tamaru, která byla na dětském táboře, a společně s manželkou se těšili na společný večer. Bohužel se jim přihodila děsivě vypadající dopravní nehoda, ze které jako zázrakem všichni vyvázli.

Postarší pár byl převezen do nemocnice a jejich vnučce se naštěstí nic nestalo. „Oba máme zlomená žebra, ale naštěstí je náš stav dobrý. Důležité je, že je Tamarka v pořádku a není v nemocnici,“ řekl serveru sám Traubner.

Slovenská policie v pátek zveřejnila fotografie z nehody a napsala, že u obou řidičů byl dechovou zkouškou na místě vyloučen alkohol. Uvedla také, že předběžná škoda byla stanovena na v přepočtu necelých 200 tisíc korun.