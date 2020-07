Nedělní nehoda na ulici 5. května v Praze dopadla nejhůř jak mohla. Opilá a zfetovaná žena v Mercedesu nabourala do policejního auta, které slisovala do sebe. Uvnitř seděli dva policisté a jedna policistka, nejhůř na tom byl Pavol K., kterého se jeho kolegové z Prahy snažili zachránit, bohužel marně. Na místě svým zraněním podlehl. Tragická zpráva zasáhla celý policejní sbor.

Hlídka policie z Ostravy převážela do Prahy zadrženou osobu, nikdo v tu chvíli nepomyslel na to, že by se jeden z nich nemusel vrátit. Když už vyráželi směrem k domovu, došlo v neděli podvečer k nehodě. Opilá a zfetovaná žena (39) narazila v ulici 5. května do policejního auta, následky jsou tragické. Do dvou koní u Karviné se zahryzl pes: Z díry v ruce jezdkyni lezly žíly, popsala kamarádka Milena

Vůz policie zůstal po střetu otočený do protisměru a úplně slisovaný opřený o svodidla, údajně mělo dojít i k požáru. Plastové části z auta ležely na celé silnici i několik desítek metrů od nehody. V autě tou dobou seděli dva policisté a jedna policistka. Všichni bojovali o život.

Hodinová resuscitace

Nejhůř na tom byl dvaatřicetiletý Pavol K., jeho kolegové z pražské policie se ho snažili resuscitovat, stejně tak i záchranáři. Oživování trvalo nekonečných 60 minut, poté ale Pavel svůj boj o život prohrál a na místě zemřel.

Jeho kolegy z auta převezli do nemocnice, muž (34) utrpěl vážná zranění, žena (40) pak pohmožděním hlavy a zad. Zfetovaná řidička utrpěla lehčí zranění, do nemocnice byla převezena pod dohledem policie, kde byla poté střežena.

Video Pražská policejní mluvčí Violeta Siřišťová prozrazuje další podrobnosti o hromadné nehodě v Praze. - Blesk: Václav Burian

„Tady štěstí stálo opět na opačné straně, řidička, která kromě alkoholu před jízdou požila snad všechny dostupné drogy a do služebního vozidla narazila v obrovské rychlosti zezadu, vyvázla zcela bez zranění,“ informoval na Twitteru policejní prezident Jan Švejdar.

Je to smutný týden pro policii... Dnes vyhasl život dalšího policisty, tentokrát vinou opilé řidičky, která zavinila dopravní nehodu při níž zemřel 32letý policista. Pro někoho, kdo usedne za volant s více než 2 promilemi nemám žádné pochopení. Hlubokou soustrast rodině... 😔 https://t.co/cxZy3dvm90 — Jan Švejdar (@jan_svejdar) July 5, 2020

Tak mladý…

Tragická zpráva zasáhla všechny, nejvíce pak policejní sbor v Moravskoslezském kraji. „Policista se již bohužel ke své rodině, známým a kamarádům nevrátí. Nevrátí se ani ke svým kolegům, policistům, které rovněž tato událost velmi zasáhla. Řady moravskoslezské policie totiž opustil policista sloužící sice krátce, avšak který si získal svou pracovitostí a nadšením pro službu, spravedlností a obětavostí jejich srdce,“ uvedl ředitel Moravskoslezské policie Tomáš Kužel.

Pavol byl i instruktorem Akademie karate Ostrava. „Tragicky zemřel dne 5. 7. 2020, kdy byl zabit jako policista ČR, při výkonu svého povolání v Praze, opilou a zdrogovanou řidičkou,“ smutní jeho přátelé. „Je to hrozná zpráva, když si člověk uvědomí, že mu bylo 32 let a už ho nepotkáme v dojo na tatami. Upřímnou soustrast jeho rodině a jeho nejbližším. Budou nám chybět jeho zkušenosti, jeho dovednosti, jeho nadšení a radost z tréninku tradičního karate,“ dodávají. Kajínek o smrti Josefa Kuči: Lidská zrůda! Bachaři by na něj nesáhli, ve vězení měl zvláštní status

Nebyl jen policistou, pracoval i u Záchranného týmu – Valkýra. „Zasáhla nás tragická zpráva o smrti našeho kamaráda, kolegy, a především skvělého policisty z Ostravy, který zemřel vinou opilé a zdrogované řidičky při dopravní nehodě,“ informovali na facebooku.

Video V ulici 5. května došlo v neděli večer k hromadné nehodě. Provoz po silnici byl ve směru z centra dočasně uzavřený. - Václav Burian

Může za nehodu hádka?

Podle informací Blesku se zdrogovaná a opilá žena měla pohádat se svým bohatým manželem cizí národnosti. Vše vygradovalo natolik, že se měli po Praze nahánět a ujíždět směrem do Průhonic, kde bydleli. Jenže došlo k nehodě. Žena, která zabila policistu, se měla na místě činu všem smát a mít vtipné připomínky. Policie jí ještě neřekla, že někoho zabila...

Švejdar: Je to hrdina

„To, co se včera stalo našemu kolegovi je obrovská tragédie pro celou policii, velmi nešťastná událost. Já osobně nikdy nepochopím, jak může někdo usednout za volant pod vlivem alkoholu nebo návykových látek. Je to pro mě naprosto neomluvitelné a budu proti tomu osobně jako vždy bojovat a trvat na důsledném potrestání,“ řekl policejní prezident Jan Švejdar pro CNN Prima news. Matce na Kladensku za jízdy vypadlo dítě (†4): Táhla ho za autem a pak přimáčkla k jinému, tvrdí svědci

Švejdar si myslí, že podobní lidé nemají na silnici vůbec co dělat. Podle něj Pavol u policie sloužil krátce, před nedávnem dokončil nástupní školu. „Jeho smrt se sice jeví jako zbytečná, ale ono tomu tak není, pro mě každý policista, který umře ve službě při plnění úkolů pro tuto zemi je hrdinou, a tak to prostě navždy zůstane,“ dodal policejní prezident.

Policie je s rodinou zemřelého v kontaktu a snaží se pomoci, jak jen můžou. Švejdar dodal, že pokud rodina bude souhlasit, bude uspořádán policejní pohřeb se všemi poctami. „Rychlost řidičky, která narazila zezadu do policejního vozidla musela být opravdu veliká, dokonce jsem slyšel, že i 200 km/h,“ zakončil.