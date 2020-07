Ve Vchynici na Litoměřicku se v sobotu večer střetl automobil s elektrickou koloběžkou. Dvaadvacetiletého muže, který na ní jel, převezli záchranáři do nemocnice, kde později podlehl zraněním. Nehoda se stala kolem 19:00 v obci. Do sebe narazil vůz VW Golf a elektrická koloběžka. Dechová zkouška na přítomnost alkoholu u řidiče auta byla podle mluvčího negativní. Muže vrtulník přepravil do traumacentra v ústecké nemocnici, kde v později podlehl těžkým zraněním.

ilustrační foto | Policie ČR