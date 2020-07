Útočící pes napadl dva koně a zranil i jednu jezdkyni. Ta spadla ze splašeného zvířete, které pes k smrti vyděsil. Obě ženy vyvázly z dramatické a chaotické situace jen tak tak. Vše se událo v několika málo okamžicích! Majitel psa se ale k situaci postavil čelem. Omluvil se a přijal zodpovědnost za to, co se stalo.

Milena Georgiová miluje koně, má je jako své velké hobby. Obklopuje se ale ráda i dalšími zvířaty, včetně několika psů. Sobotní projížďka s kamarádkou na koňském hřbetě probíhala poklidně. Právě se spokojeně vracely z lesů a luk kolem obce Horní Bludovice v okrese Karviná. Vzápětí se ale stalo něco, co ani jedna z nich ani v nejhorším snu nečekala!

Koně kráčeli k domovu, když najednou, jako když do nich střelí! Vyrazili tryskem vpřed s oběma ženami v sedle a nedali se za žádnou cenu zastavit, naopak stále zrychlovali. Jezdkyně v tu chvíli ještě netušily, že koně zezadu hryže veliký pes. Měly totiž v tu chvíli plné ruce práce s tím, jak se udržet v sedle a nespadnout. To, že se dobře stavěný kříženec vytrhl páníčkovi z ruky a vrhl se hlavně na Milenina koně, zjistily až posléze.

Zachránila se skokem do kopřiv!

„Když se splaší kůň, protože se něčeho lekne, po pár metrech ho zkušený jezdec zastaví. Tohle ale bylo něco úplně jiného, bylo jasné, že to nebude jen tak. A věděly jsme, že nám jde o život,“ líčí Milena. Ale jako někdo, kdo už má v sedle něco za sebou, pohotově zareagovala!

Protože viděla, že s ní kůň uhání přímo na nedalekou asfaltovou silnici, kde by případný pád mohl být fatální, neváhala. „Strhla jsem ho do kopřiv, tak, aby mě nezalehl. Vyválela jsem se v blátě, ale padla jsem do měkkého,“ popsala drama pro Blesk.cz.

Pes koni doslova visel na noze!

Teprve když se její kůň dal znovu do bláznivého běhu, pochopila, co se stalo. Uviděla, že koni na noze doslova visí zahryznutý ohromný pes! Teprve daleko na silnici kříženec čelisti povolil. Nato odběhl pryč. Napadený kůň si z incidentu kromě zraněných nohou odnesl i pokousaný čumák. Podle jezdkyně šlo o známku šarvátky, k níž došlo zřejmě až na silnici. Koně ošetřil veterinář, rány mu sešil. Ale zvíře utrpělo otřes a čas nyní tráví zavřené ve stáji. Oba koníci dostávají antibiotika.

Na majitele psa se nezlobí

Ač obě jezdkyně majitel psa dostal do velmi nebezpečné situace, Milena ho chválí alespoň za jeho přístup. Omluvil se, oznámil incident svého psa na policii a celkově spolupracuje. I tak se ale dá čekat, že ho v blízké budoucnosti nečekají příjemné záležitosti. Hrozí mu citelný finanční postih, a možná i další popotahování ze strany policie.

Sama Milena Blesk.cz prozradila, že je také „pejskařka“, a proto ví, jaké to je. Ale právě proto by ráda apelovala na ostatní majitele psů. „Existují vodítka na připnutí kolem pasu, nehrozí pak vysmeknutí vodítka z ruky,“ poradila pejskařům snadné řešení, jak zabránit podobným incidentům.

Apeluje také na pejskaře, aby si sjednali pojištění odpovědnosti, které je může ochránit před tím, aby přišli na mizinu, kdyby přece jen k něčemu nedejbože došlo. „Podobný případ se stal už v roce 2018, kdy majitel psa musel zaplatit 750 000 korun! Pes i tehdy napadl koně, na kterém seděla moje známá,“ zavzpomínala paní Milena.