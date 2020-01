Pejsek z útulku zachránil život novorozenci: Bez něj by se miminko udusilo!

Majitelé psů bojových plemen si často stěžují, že se musí setkávat s předsudky. Mnoho lidí tyto psy prý považuje za zlé, i když je opak pravdou.

To si myslí i žena, která z útulku v Dětmarovicích na Karvinsku s partnerem adoptovala pejska jménem Nero. Vyklubal se z něj oddaný společník, který dokonce jejímu novorozenému miminku zachránil život!

Majitelka vše popsala v dopise dětmarovickému útulku, který se o jeho znění podělil s fanoušky. K popisovaným událostem došlo na konci roku 2018, kdy se Nerově majitelce a jejímu partnerovi narodila dcerka. „Už v porodnici si často ublinkávala a potom se dávila. Nero ji hned od prvního dne hlídal jako oko v hlavě, k postýlce nikoho bez mého dozoru nepustil,“ popsala pejskařka.

Vražda novináře Kuciaka před soudem: Kočner s Alenou zosnovali popravu, prohlásil svědek

Když bylo holčičce sedm dní, v noci ležela ve své postýlce v ložnici u rodičů, když se začala dusit. Máma s tátou dcerce ale nemohli pomoct, protože spali. Miminko naštěstí hlídal hrdina Nero.

„Probudilo mě kňučení a šílené otřesy postýlky. V polospánku jsem odehnala Nera, aby ji nechal... Podívala jsem se do postýlky na dceru a viděla jsem, jak je celá modrá a fialová,“ zavzpomínala maminka na jedny z nejhorších okamžiků svého života. Naštěstí nebylo pozdě, a když holčičku otočila na břicho, děvčátku se dýchací cesty uvolnily.

Magdalenka (4) vběhla pod auto: Měsíce strávila jako „spící panenka“ v kómatu! Pak se stal zázrak

„Teď má dcera 13 měsíců a jsou to velcí kamarádi. Nedokážu si představit, co by se dělo, kdybychom Nera neměli a tu noc mě neprobudil. Budu mu navždy vděčná. Děkujeme za něj,“ napsala vděčná máma útulku.

Nakonec ještě přidala vzkaz lidem, kteří odsuzují psy podle vzhledu. „Může vypadat jako ‚zlý bojový pes‘ a přitom to může být naopak miláček a třeba někoho zachránit tak jako u nás. On by za nás položil život," uzavřela.