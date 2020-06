Kdyby to býval někdo natočil, záznam by se neztratil v žádném správném akčním filmu! U města Long Marston se horké čtvrteční poledne stalo pro dva pasažéry vrtulníku ještě o dost žhavějším, když jen o vlásek unikli jisté smrti.

Do pole se zřítila helikoptéra s pilotem a jedním pasažérem. Oba se dokázali ze stroje dostat právě včas. Jen pár vteřin poté, co vyklopýtali, vrtulník explodoval a zahalil se do divokých plamenů a hustého černého kouře.

Na místě zasahovali záchranáři, policie i hasiči, sjely se jednotky ze tří různých měst. Posádka vrtulníku se dostala ven ve zdraví a zpovzdálí jen nevěřícně sledovala rudo-černé divadlo. „Po příjezdu záchranářů byl stroj celý v plamenech. Na místě jsme našli dvě osoby, ani jedna nebyla zraněná. Oba byli na místě prohlédnuti a na místě také z péče zase propuštěni,“ řekla mluvčí záchranářů.

Z vrtulníku nezbylo prakticky nic, jen pár ohořelých trosek. Oba přeživší si mohou do konce života gratulovat, že se znovu narodili. A protože se nehoda stala téměř přímo u místní hospody, mohli své znovuzrození zapít rovnou tam. A pokud tak neučinili, je pravděpodobné, že tuto událost svého života oslaví co nevidět.