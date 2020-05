Ta bolest se těžko někdy zahojí. V okamžiku se matce samoživitelce z Havířova zhroutil svět. Doma nechala své tři malé děti, údajně si šla vyřídit občanský průkaz na úřad. Když se s nimi loučila, nenapadlo ji, že Daliborka (†4) a Ondráška (†3) vidí naposledy. V bytě krátce nato vypukl zatím z neznámých příčin děsivý požár, který přežila jen starší sestřička chlapečků Pavlínka (8). Podle svědků, kteří požár zpozorovali, to bylo ohnivé peklo, které se neuvěřitelně rychle šířilo…

Mohutné plameny a dusivý dým zahalily byt v prvním patře v pondělí po půl čtvrté odpoledne. „Stála jsem naproti u železářství, a když jsem se otočila, viděla jsem z bytu vycházet dým a oheň,“ popsala svědkyně Liliana Zumarová (26).

Zavolala hasiče, kteří přijeli během pár minut i s policisty. „Byla jsem v šoku. Paní z vedlejšího bytu se vykláněla a dívala se, co se děje. Vůbec si neuvědomovala to nebezpečí. Pak vynesli ven tu bezvládnou holčičku,“ popisovala Zumarová.

délka: 04:37.44 Video Pondělní požár třípokojového bytu v ulici Slovenského národního povstání si vyžádal dvě dětské oběti. Karel Janeček

Hrdina má výčitky

Byla to Pavlínka (8), sestřička Dalibora a Ondry. Ona jediná požár přežila. Z bytu ji vynesl soused, se zraněními skončila v nemocnici. „Já tam mám brášky,“ hlesla sousedovi, který ji vyrval ze spárů smrti v náručí.

Ten si i přes svůj hrdinský čin vyčítá, že nestihl vynést i oba chlapečky… „Do bytu jsem se dál nedostal, byl konec. Bylo to peklo. Je mi líto, co se stalo, je mi hanba i za sebe, že jsem víc neudělal,“ litoval.

Obrovskou tragédii umocňuje i to, že Daliborek zemřel v den svých čtvrtých narozenin…

Poslední cesta Máši (†23), Josefa (†24), Pepíčka (†5) a Martina (†16)! Do nebe odchází spolu

Hrozná rychlost

Mnoho lidí pozorovalo požár zcela konsternovaně. Oheň se totiž šířil neuvěřitelně rychle. „Během pár vteřin to tu začalo hořet. Nevěděli jsme, co se děje, pět minut a bylo zle,“ popsal Pavel Mušuka (39), který rekonstruoval v tu chvíli s kolegy byt v přízemí.

délka: 00:17.73 Video Ničivý požár v Havířově: Dvě děti zemřely v plamenech obyvatelka Havířova

„Nějaká paní říkala, že jsou děti na balkoně, my žádné neviděli. Lidi, co hasili oheň, nám řekli, ať jdeme pryč, že je to tam moc strašné. Že jsou tam mrtvé děti,“ uvedl řemeslník.

Co se přesně v bytě stalo a proč zůstaly děti bez dozoru matky samoživitelky, není jasné. Neví se ani to, zda je nechala bez dozoru doma zamčené.

Příčina požáru? Zatím neznámá

„Od ranních hodin probíhá v bytě ohledání. Na místě události jsou kriminalisté, kriminalistický technik, specialista na elektrorozvody a vyšetřovatel hasičů. Na závěry určení příčiny vzniku požáru je brzy,“ řekla policistka Zlatuše Viačková a dodala: „Policisté, hasiči i specialisté musí získat potřebné informace, indicie, zajistit stopy, vyslechnout poškozené i svědky a vše vyhodnotit. Předčasné je i hovořit o konkrétním viníkovi. Prověřování tragické události je na počátku.“

Dohru má tagédie i pro hasiče, jeden z dobrovolných byl totiž pozitivně testovaný na koronavirus. V civilním zaměstnání je totiž horníkem na karvinském Dole Darkov. Jeho kolegové tak museli do karantény a vůz i hasičská stanice prošla důkladnou dezinfekcí.

Rodině přidělí náhradní byt

„Je to nesmírná lidská tragédie. Je nám to všem moc líto. Samozřejmě se snažíme rodině pomoci, zjišťujeme její potřeby, už dnes jí nabídneme plně vybavený náhradní byt v této lokalitě,“ řekla mluvčí pronajímatele bytu firmy Residomo Kateřina Piechowicz.