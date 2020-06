Jacob Robert (29) měl z pekla štěstí. Byl jen krůček od toho, aby se mu rajská dovolená na indonéském ostrově Bali velmi brzy změnila v horor. Ležel už šestý den se zlomenou nohou v nepoužívané studni, neměl co jíst a docházela mu voda. Do díry spadl, když ho pronásledoval rozzuřený pes.

Vesnice Pecatu leží v poklidné oblasti indonéského tropického ráje. Mladý britský turista Jacob v ní ale v sobotu málem našel svůj hrob. Jak napsal server deníku Mirror, do svízelné situace se dostal, protože utíkal před agresivním psem a chtěl se dostat co nejrychleji z dosahu jeho zubů. Nedával ale u toho moc pozor a zahučel rovnou do obrovské díry v zemi, kterou místní dříve využívali jako studnu.

Studna sice byla hluboká jen 4 metry, ale protože si Brit při pádu zlomil nohu, nebyl schopen se z ní bez pomoci dostat. Dny běžely, nikdo však jeho volání o pomoc neslyšel. Jídlo neměl, vodu upíjel z malé plastové lahve. Šestý den už jí měl jen poslední hlt, ale naštěstí pro něj kolem hnal svůj skot místní pastevec.

Ten okamžik bude Jacob do konce života určitě slavit jako den svého znovuzrození. Vesničan zoufalý nářek vysíleného muže zaslechl a přivolal mu pomoc. Záchranáři Britovi zafixovali nohu a odvezli na ošetření do nejbližší nemocnice. „Muž vypověděl, že tam trávil už šestý den, když byl vytažen záchranářským týmem,“ řekl policejní náčelník o akci.

Podobná scéna se nedávno odehrála i v indickém Hisaru. Tam teprve roční chlapec spadl při sběru ovoce do téměř 20 metrů hluboké studny. Strávil potmě dva dny, než ho našli. Jako zázrakem dítě pád bez vážné újmy přežilo. Batole, nejmladší z pěti sourozenců, bylo zachráněno v pořádku,“ řekl podle Mirroru pro list Hindustani Times starosta obce Ashok Kumar Meena.