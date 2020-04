Doma ve Velké Británii vedl Murrell gang, který dovážel do ostrovního království steroidy z Číny. Když byl svalovec přistižen při činu, všechno zapíral a tvrdil, že má zakázané látky pouze pro sebe, aby mu dopomohly k nabrání svalové hmoty. Jenže neřádovi se podařilo z domoviny pláchnout a ukrýt se na indonéském ostrově Bali.

Na Bali točil gay porno

Tam se utrhl ze řetězu a točil gay porno. Svůj profil na facebooku začal zásobovat neskutečnými fotografiemi z posilovny, ale taktéž se chlubil luxusním oblečením, drahými hodinkami a automobily za několik milionů. Jenže kdo se moc chlubí, doplatí na to. Murrell se o tom přesvědčil na vlastní kůži. Dopaden však nebyl na Bali, ale poté, co ho opustil.

Policie ho zatkla v Kambodži. Tam zůstane ve vazbě do doby, než opadne epidemie koronaviru. To může být ale vzhledem k současné situaci pořádně dlouho. Strážci zákona taktéž zabavili velkou část jeho zboží. Šlo o drogy a steroidy v hodnotě v přepočtu 60 milionů korun. Gang si podle všeho přišel předtím na asi 36 milionů Kč.

V Kambodži ho drží koronavirus