Patrika (†19) našli mrtvého: Velitel dobrovolných záchranářů popsal dramatické pátrání!

Kamarádi viděli mladíka naposledy v pátek kolem půlnoci v obci Lipina u Valašských Klobouků. Kam směřoval je nejasné, domů ale nedorazil. Když se nevrátil domů, oznámila jeho pohřešování policii v sobotu navečer jeho sestra, se kterou ve Valašských Kloboukách bydlí.

Kamarádi viděli mladíka naposledy v pátek kolem půlnoci v obci Lipina u Valašských Klobouků. Kam směřoval je nejasné, domů ale nedorazil. Když se nevrátil domů, oznámila jeho pohřešování policii v sobotu navečer jeho sestra, se kterou ve Valašských Kloboukách bydlí.

Patrik R. (†19) u sebe neměl mobil, byl navíc oblečený pouze v červené mikině, černých riflích a hnědých botách. Do pátrání se podle mluvčí policie Lenky Javorníkové zapojil i policejní vrtulník. Ten den bylo ale pátrání neúspěšné.

Byl v baru

Rodina už byla zjevně zoufalá a proto na Facebooku informovala o tom, že zmizel. Toho si všimli i členové z Rescue SAR Morava. Velitel Libor Valerián pro Blesk popsal celou pátrací akci. „Jsme připraveni pomáhat té rodině. Vyjíždíme na oslovení rodiny. Jeho sestře jsem poslal nabídku, pokud by měli zájem, tak můžeme pomoci. Rodina nás oslovila a já jsem kontaktoval policii s tím, že vyjíždíme pátrat, nejednáme na vlastní pěst," řekl.

Když vytěžili rodinu a získali potřebné informace, začali pátrat. „V deset večer jsme začali pátrat. Pak jsme začali pátrat po místech, kde by mohl být, mluvili jsme s kamarády a mapovali jsme jeho pohyb. Věděli jsme, že ve čtyři ráno byl v baru Amerika v Kloboukách. Servírka nám to potvrdila podle fotky, co jsme jí ukázali, řekla i, co mu nalévala. Druhý den ráno jsme se čtyřmi čtyřkolkami začali prohledávat oblast, kde by se mohl nacházet,“ uvedl Valerián.

Nebyli na to ale sami, pomáhali jim i kamarádi a známí pohřešovaného. „Náš koordinátor na místě pracoval s veřejností. Přibližně 25 kamarádů pohřešovaného se zapojilo do pátrání a pomáhali nám,“ řekl Blesku šéf SAR Morava Tomáš Raška.

Tragický konec

Prohledávali dokonce i chatovou oblast. „Bavili jsme se s majiteli, jestli někoho neviděli. Jsou to starousedlíci, vědí prakticky o všem. Hlídají si to tam,“ řekl Valerián.

„Začali jsme uvažovat, jestli nespadl do vody. Byl v nějakém podroušeném stavu, takže jsme prohledali vodní tok od části Brumlou až na Slovensko. Policii jsme oznámili, že ve vodě stoprocentně není. Při jednom z hovoru s policií mi řekli, že máme ukončit pátrání. Došlo mi teda, co se asi stalo a víc jsme se o to nezajímali," řekl Valerián s tím, že se později policie upřesnila informace o tom, že byl Patrik nalezen bez známek života.

„Strašně to bolí“

„Píšu to opravdu s těžkým srdcem. Ale aby se už nesdílel příspěvek o pátrání a další historky. Náš milovaný Páťa nás bohužel opustil. Prosím nechci se zatím vyjadřovat. Byl pro mě jako můj syn. Prosím zapalte za toho našeho skvělého a hodného kluka svíčku,“ píše na Facebooku Patrikova příbuzná Nikola. „Strašně to bolí. A Patulko měj se tam nahoře krásně, dívej se na nás zvrchu a hlídej nás. Milovala sem tě, miluji tě a milovat budu,“ zakončila v emotivním příspěvku.

