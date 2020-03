„V souvislosti s výskytem tří onemocnění spalničkami v Moravskoslezském kraji vystavila Krajská hygienická stanice nařízení lékařského dohledu a karantény vnímavým osobám, které byly v epidemiologicky významném kontaktu s nemocnými. Jednalo se o 42 osob, které jsou povinny dodržovat nařízená protiepidemická opatření,“ uvedli hygienici.

Spalničky jsou onemocnění typické pro zimní období. Šíří se vzduchem. Inkubační doba spalniček, tedy od vniknutí původce nákazy do organismu až po první příznaky, je sedm až 21 dní.

Projevy spalniček jsou horečka, kašel, rýma, světloplachost a zarudnutí očních spojivek. V ústech a na sliznici tváří mohou být bělavé tečky se zarudlým okolím a čtvrtý až pátý den se objevuje sytě červená až fialová vyrážka.

Začíná v záhlaví a šíří se na obličej, krk, břicho a končetiny. Ve stejném pořadí pak také ustupuje. Ke komplikacím onemocnění patří zápal plic, zánět středního ucha, vedlejších nosních dutin nebo zánět mozku.

Léčba na infekčním oddělení

U nemocných je ze zákona povinná hospitalizace na infekčním oddělení a izolace po dobu sedmi dnů od objevení vyrážky. Lidé s příznaky onemocnění by neměli chodit do ordinace, a to ani s dítětem. Telefonicky by se měli spojit s ošetřujícím lékařem nebo s lékařem infekčního oddělení a postupovat podle pokynů zdravotníků.

Loni spalničková epidemie v kraji trvala do poloviny roku. V kraji se v tomto období spalničkami nakazilo 103 lidí, z toho 17 zdravotníků, nejvíce nakažených bylo v Ostravě.

VIDEO: „Očkování je obětí svého úspěchu. Lidé už závažnost spalniček zapomněli," říká lékařka.