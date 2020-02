Petr Novotný se vracel v pondělí s rodinou z dovolené. Na úzké silnici se náhle po jeho levé ruce vyřítil vůz a za každou cenu chtěl předjet kamion. Hazardér přejel plnou čáru, nevadilo mu, že je ve tmě pod horizontem! V okamžiku, kdy byl na úrovni kamionu, se v protisměru objevila dodávka.

„Všichni dupli na brzdy, hodně jsem nadával. Bylo to o fous,“ svěřil se Novotný. Riskující šofér si s ničím nelámal hlavu. Sotva dodávku minul, kamion bez skrupulí předjel.

Předjížděl nedaleko místa tragédie

K incidentu došlo nedaleko tragické listopadové nehody. Při čelním střetu dvou vozidel tu zemřeli na místě čtyři lidé. Tři muži z vozu Audi (†38, †50 a †51) a žena z volkswagenu (†26), která vezla svého čtyřměsíčního syna. Malý Kryštůfek bohužel zemřel za pár dní v nemocnici. Otec rodiny jel v dalším autě za nimi a tragédii viděl. Později u místa tragédie nastříkal varovný nápis: „Zpomal nebuď piča...“

I tehdy mohla za tragédii naprosto nepochopitelná bezohlednost rakouského řidiče balkánského původu, který šoféroval audinu. Předjížděl pod horizontem a sestřelil mladou maminku...

Video Policisté na Znojemsku pátrají po nebezpečném řidiči. Policie ČR

Policie žádá o pomoc

„Vím o té tragické nehodě. To, co je na mé kameře, se stalo o dva kilometry dál,“ řekl Blesk.cz Novotný. Nahrávku umístil jako varování na sociální sítě. Komentáře hazardéra nešetří. „Když zabije sebe, jeho problém. Horší je, pokud ublíží druhému,“ zněla jedna z mírnějších reakcí.

Video získala znojemská policie, veřejnost požádala o pomoc při pátrání po neznámém řidiči. „Kdo tento incident viděl nebo má také záznam z palubní kamery, případně další důležité informace, nechť přispěje jakýmkoli důkazním materiálem. Informace sdělte nejlépe na lince 158,“ uvedla policejní mluvčí Lenka Drahokoupilová.

Silnici smrti chtějí nyní silničáři upravit. „Zpracování bezpečnostního auditu na vybraných částech této silnice, tedy nejen u Pavlic, máme zadané. Audit by měl být hotový do konce února. Obratem na něj budeme reagovat,“ řekl před časem znojemskému deníku Rovnost ředitel krajského ŘSD David Fiala s tím, že případné práce by kvůli počasí začaly až na konci března či počátkem dubna.