Měl to být pohodový Silvestr s rodinou v malebném prostředí hor. Namísto toho ale skončili Ondřej a Kateřina, rodiče bezmála dvouletého chlapečka, v nemocnici a dítě na operačním sále. Do obličeje ho totiž trefila uvolněná lyžařská branka. Chlapečkův táta poprosil případné svědky o videozáznam z místa, kde k incidentu došlo, ale se zlou se potázal. Svědky hledá také policie.

Posledního prosincového dne na sjezdovce v Koutech nad Desnou na Šumpersku nejspíš pořádně foukalo. Ondřej s chlapečkem tudy procházeli okolo jedné hodiny odpolední, když se z nedaleké lyžařské školy uvolnila jedna branka. Ostrým hrotem zasáhla chlapečka do obličeje a poranila ho.

„Uvolněná branka mu velmi ostrým hrotem a velkou rychlostí vletěla přímo do obličeje a způsobila velkou tržnou ránu,“ popsal Ondřej. Chlapec musel na operaci a na tváři mu nejspíš zůstane na tenhle úraz pořádná památka v podobě jizvy. Podle Ondřeje k tomu nemuselo dojít, nebýt, jak napsal, nedostatečné sněhové pokrývky a naprosto katastrofálního přidělání branek.

Nehodu vyšetřuje policie a táta zraněného chlapce na facebooku požádal o pomoc případné svědky, kteří by mohli pomoci objasnit, jak k neštěstí došlo. Přiložil i fotografii chlapcova zranění. Jenže to nejspíš ještě netušil, že ho bude čekat i mnoho negativních a vyčítavých reakcí.

Vůbec jste tam neměli chodit!

„Ten zodpovědný za dítě tam s dítětem neměl co dělat, když viděl, v jakém to je stavu, jak tady vypisuje,“ napsal Kuba Š. do komentářů. Nad tím, proč s chlapcem na místo neštěstí vůbec zamířili, se pozastavila i Paula H. „Můžete mi vysvětlit, proč se chodíte procházet na sjezdovku s miminkem? Tak jste normální?“ zlobí se.

„Ty branky byly přidělané naprosto tragicky a navíc typ, který v takové školce nemá co dělat. Šli jsme jen okolo, byli jsme tam možná 30 vteřin. A fakt to není na sjezdovce," hájil se Ondřej, ale lavinu odpůrců tím odrazil jen částečně.

„Je to smutné, ale prostě v nevhodný čas na nevhodném místě. Mohlo se to stát v lese, kdekoli, buďte rád, že malej je O.K.,“ napsala Alena. Další zase poukazovali na to, že hledání viníka už jeho chlapečkovi nepomůže. „A co si chceš dokázat? Vysoudit nějaký prachy? (...) Syna je mi líto, ale tímhle to určitě nevyřešíš,“ myslí si Martin H.

Většina komentátorů se rodičů zastává a věří, že jejich příspěvek splní svůj smysl, aby bylo možné celou věc vyšetřit a předejít podobnému ohrožení v budoucnu. „Ať se to brzy zhojí, hlavně že to nebylo nic horšího,“ soucítila se šokovanými rodiči Mirka K.

Policejní vyšetřování

Svědky události hledá i policie, která se případem zabývá. „Policisté nyní zjišťují a dokumentují veškeré okolnosti, za nichž k této nešťastné události došlo. Vyhodnocují také to, zda případně nemohlo dojít k nějakému protiprávnímu jednání a žádají o pomoc případné svědky samotné události. Policistům by velmi pomohly také fotografie či videozáznamy pořízené v době události nebo krátce před ní,“ uvedla mluvčí Jiřina Vybíhalová. Svědci mohou policisty kontaktovat na lince 158 nebo na čísle 974 789 501.