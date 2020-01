Jak k úrazu došlo? „Je tam šipka k otvoru, kam dítě musí strčit prst a zmáčknout tlačítko, aby se oddělil přívěs od kabiny a tam prst uvízl,“ popsala úraz maminka. Barunka tedy strkala prstík tam, kam ho podle výrobce strčit měla, jenže zůstal skřípnutý v umělé hmotě a otekl, takže zpátky už to vůbec nešlo.

Asi na 30 minut uvízl prst, ukazováček, v hračce. Kruhový otlak, bez poranění tkáně, spolupráce HZS, píše se v záznamu záchranné služby, který mají Blesk Zprávy k dispozici. Kvůli hračce tak vyjížděla záchranka i hasiči. „Hasiči měli malou vrtačku jakoby na zuby a provrtali spodní díl a prstík opatrně vyřízli,“ popisuje zásah Věra Horáková.

Kritcký otvor v hračce | facebook Věry Horákové

Hračku koupila v pobočce sítě hračkářství Dráčik v Mariánských Lázních a nebyla levná, stála 2 600 korun (jiní prodejci ji nabízejí i za 3200 korun - poz red.).

„Tento výrobek splňuje veškeré požadavky na bezpečnost hraček v souladu s předpisy EU,“ uvedla pro Blesk Zprávy Petra Krejčí, obchodní manažerka firmy Dráčik. Podle ní zákaznice stížnost nepodala a o informaci tak má pouze od Blesk Zpráv.

Věra není jediná, kdo s hračkou řešil stejný problém. „Nás karavan taky potrápil! Naštěstí se dal druhý den vrátit zpět do Dráčiku. Prodavačka nám řekla, že to má rozkládat rodič. Hračka za tisíce a nejenom, že prst tam uvízl mně (naštěstí), ale kvalita hračky byla špatná, stolečky a židle visely ve vzduchu, auto nešlo nakonec ani zase zpátky složit do podvozku. V Dráčiku nám karavan vyreklamovali, ale museli jsme u nich nakoupit něco jiného,“ popsala pro Blesk Zprávy svou zkušenost Helena.

Michaela H. sice záchranku ani hasiče volat nemusela, její dcera se ale poranila „Nám se stalo úplně to samé. Dceři se naštěstí povedlo prstík vytáhnout. Ale měla strženou kůži, docela silně, a tekla jí krev. Hrozně plakala a byla vyděšená.“

Případu si jako první u nás všimly stránky maminka.cz, které případ zaujal facebooku maminky Věry. A problém řešily také britské zpravodajské stránky metro.co.uk.

Blesk Zprávy zkontrolovaly, kdo má hračku u nás v nabídce. Velké řetězce karavan ve svých e-shopech neprodávají. „Nikdy jsme ho v sortimentu neměli,“ reagovala na dotaz Blesk Zpráv Pavla Hobíková z Mall.cz. A stejná odpověď k nám dorazila i z Alza.cz: „Ověřila jsem to přímo u kolegů nákupčích a tuto hračku jsme v nabídce vůbec neměli,“ napsala nám Kateřina Daňková z p.r.. oddělení firmy. Ale na stránkách menších hračkářství karavan najdete.

Firma M.G.A., světový gigant ve výrobě hraček, zákazníky v souvislosti s problematickým autíčkem už oslovila: „Jsme velmi zarmouceni, když vidíme obrázky a komentáře LOL! Surprise Glamer. Vyslyšeli jsme vás a vydáváme bezpečnostní upozornění. Máte-li jakékoli obavy, přejděte na naši webovou stránku a zákaznický servis vám okamžitě pomůže.“ Vzkaz na facebooku má ale pro české zákazníky jeden zásadní problém: stránky jsou určené klientům z USA a Kanady.

Pod varováním na facebookovém profilu výrobce je 1 800 komentářů a 1000 sdílení. Většina z nich začíná podobně: Co mám dělat... Hračky firma totiž prodává po celém světě. Ve videu o kravanu holčička říká, že mačkat knoflík se musí opatrně, otázka je, jestli dítě vůbec dokáže odhadnout sílu, jakou si představuje výrobce.

Nepříjemnou zkušenost s hračkou neudělala jenom Barunka | facebook Věry Horákové

Co dělat, pokud jste takovou hračku koupili? Možná vašemu dítě úraz hrozí, možná jste už stejnou zkušenost prodělali a máte kromě smutného zážitku navíc poničenou hračku za spoustu peněz. „V tomto případě sleva ani oprava možná není, na řadu tedy přichází výměna věci. Pokud by se Vám ovšem podařilo prokázat, že se jedná o vadu celé sady těchto produktů a že se jedná o nebezpečné zboží, měl by vám prodejce umožnit odstoupení od smlouvy,“ uvedla pro Blesk Zprávy Hana Fialová, odborný právní poradce ze Sdružení obrany spotřebitelů.

Důležité slovo teď bude mít Česká obchodní inspekce, kterou Věra Horáková už oslovila. Ta může až zakázat prodej výrobku. Tiskový mluvčí Jiří Fröhlich potvrdil, že inspekce podání eviduje. Firma Dráčik v mailu do redakce Blesku přislíbila , že z vlastní iniciativy učiním kroky k ověření dané situace.