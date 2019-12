Marek (30) podle obvinění policie před téměř dvěma týdny chlapce zbil, zkopal a skákal po něm, až mu způsobil poškození mozku. Dítě muselo být uvedeno do umělého spánku. Zatímco tyran hnije v base, zaměřili se strážci zákona podle Nového Času na pozemek rodiny v Hronci. Zavražděná Viola (†34) se před smrtí loučila s přáteli: Prosila o odpuštění!

Nacházet se tam měla kostra novorozence. Policisté hledali v žumpě, kterou museli odčerpat. Tam však nic neobjevili. Hrůzný nález měli učinit jinde. „Ona měla porodit v domácích podmínkách a tělíčko údajně nenašli v žumpě, ale za psí boudou, je to tam i rozhrabané," uvedl zdroj webu.

Martínkova máma byla opět těhotná

To, že byla Martínkova matka Monika těhotná, potvrdila i její máma Jana. Kde však děťátko skončilo, netuší. „Řekla mi, že je těhotná. Ještě jsem Moniku kárala, zda má rozum, páté dítě! Co bylo dále, už nevím. Když jsme byli v červnu u soudu, bříško už bylo vidět," vypověděla babička Martina.

„Já jsem se potom dozvěděla (...) od lidí, že podle vidění je Monika hubená. Nevím, od té doby jsem s ní nebyla. Ona se se mnou nebaví," dodává Jana s tím, že v nemocnici její dcera určitě nerodila, protože by o tom věděla. Co se tedy stalo s miminkem? Zabil ho někdo?

