Do Prešova přijel slovenský premiér Peter Pellegrini a také ministryně vnitra Denisa Saková. Podle policie budou práce na místě neštěstí pokračovat do pozdních ranních hodin. Pellegrini uvedl, že neštěstí si možná vyžádá více než pět lidských životů. „Obrovským problémem je zkolabované schodiště v celém paneláku. Hasiči nemají jenou cestu jako zvenku se dostat do bytů, a proto bohužel dnes nemůže nikdo v tuto hodinu a chvíli říct konečné číslo těch, kteří mohli přijít o život při této velké tragédii,“ řekl slovenský premiér.