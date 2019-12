Slovenští statici se domnívají, že by se celý dům poškozený výbuchem plynu a požárem v Prešově měl zbourat. Statici o tom podle serveru Korzár informovali poté, co poškozenou budovu prohlédli. „Horní poschodí jsou ve velmi špatném statickém stavu. Pravděpodobně se bude muset udělat asanace budovy. Je to nejlepší řešení vzhledem k situaci,“ uvedl statik Jozef Polák. „U jedné poloviny budovy je asanace nutná, u druhé poloviny je ke zvážení. Horní část je ve špatném stavu, tam není co zachraňovat,“ dodal.