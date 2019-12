Kynologové z Horské záchranné služby v neděli ráno prohledali 12. poschodí zdevastovaného paneláku. Záchranáři se stále snaží najít jednu oběť. „Pes dělal, co měl, měli jsme tam slabší označení. Prověřili jsme to, ale nic jsme nenašli. Podmínky jsou tam těžké z hlediska bezpečnosti. Pes pracoval sám a my jsme do toho nemohli vstoupit. Co jsme mohli vidět, jsme viděli a zkontrolovali,“ řekl TV Markíze kynolog Zdeno Fedor.