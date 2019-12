Martínka (4) brutálně zbil otec, chlapec bojuje o život

K nepochopitelnému napadení dítěte došlo minulý týden. Martínek od té doby leží na Anesteziologicko-resuscitačním oddělení v banskobystrické Rooseveltově nemocnici. Chlapeček má vážně poraněný mozek a vnitřní orgány. Po dvou operacích byl uveden do umělého spánku.

Rodinné tragédii šlo zabránit

„Vyšetřovatel obvinil ze zločinu ublížení na zdraví 30letého muže z okresu Brezno,“ informovala policie. Podle informací slovenského deníku Plus Jeden Deň jde o hochova otce Marka. Soudce už rozhodl o jeho umístění do vazby. Šokující je, že se rodinné tragédie dalo zabránit. Zavražděná Viola (†34) se před smrtí loučila s přáteli: Prosila o odpuštění!

Už v prosinci 2018 – tedy před celým rokem byl Martínek hospitalizován na dětském oddělení s vážnými zraněními. Podle TV Markízy tehdy skončil otec ve vyšetřovací vazbě. Trestní oznámení měli tehdy podat pracovníci z úřadu práce v Breznu.

Vánoce v nemocnici

„Maťko strávil Vánoce 2018 v nemocnici, měl tam všechno, teplo, jídlo, hračky a nikdo ho nebil a netýral. Jaké bude mít tyto Vánoce?“ táže se žena, který zná osud dítěte. O dítě se po propuštění z nemocnice starala jeho babička Jana, která žije v Černém Balogu. Fotbalista Adrián (†17) se zabil skokem ze 7. patra. Rodina a kamarádi ronili na pohřbu slzy

Chodil tam do školky a podle místních obyvatel mu tam bylo lépe než doma. „Maťovi tam nic nechybělo. Vždy, když jsem ho viděl, tak byl vysmátý jako sluníčko,“ napsal na sociální síti muž jménem Erik. Babička žádala o svěření chlapce do své péče, ale bohužel neuspěla.

Soud vrátil dítě rodičům

Všechny, kteří znají rodinu, proto šokovalo, že soud letos v březnu vrátil chlapce zpět k rodině. "Prokurátor okresní prokuratury sám navrhl vrátit nezletilého do péče rodičů, protože podezření proti otci nezletilého se nepotvrdily,“ znělo stanovisko soudu. Natália (†15), Alex (†16), Denisa (†17), Veronika (†17), Martin (†17), Mariana (†21): Tihle zemřeli v autobuse smrti

„Řekli, že na něj budou hodní,“ reagovali podle babičky otec s matkou po vynesení rozsudku. V jejich přítomnosti prý jenom potichu seděl, nehrál si a byl vystrašený. Martínek se prý babičce svěřil, že mu nedávají najíst ani napít. S rodiči a třemi sourozenci měl dennodenně prožívat peklo na zemi.

K týrání nedošlo poprvé