Brutální útok v centru Bratislavy: Mladý cizinec zemřel po kopu do hlavy

Kolem páté hodiny záchranář vyjížděli na Náměstí SNP v centru Bratislavy, kde se měl nacházet muž v bezvědomí. Přes veškeré snahy záchranářů však muž zraněním podlehl. Podle televize Joj se obětí útoku stal patrně 22letý muž původem zřejmě z některé z balkánských zemí. Podle policejní mluvčí Lucie Mihalíkové neznámý muž po předchozím konfliktu poškozeného fyzicky napadl a následně utekl.

Televize Markíza uvedla, že útočník kopl svou oběť do hlavy. Policie vybídla svědky, aby se přihlásili. Nedaleko místa zmíněného incidentu došlo loni v květnu k podobnému útoku. Muž z jihu Slovenska tam tehdy kopl do hlavy Filipínce, který zraněním podlehl po převozu do nemocnice. Útočníka soud poslal do vězení na devět let.