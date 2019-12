O brutálním útoku na 29letou ženu u autobusové zastávky v České Lípě informuje na své facebookové stránce tamní městská policie. Ta už podle zmíněného zdroje na svého bývalého partnera podala několik trestních oznámení kvůli fyzickým útokům a velmi hrubému chování.

Všechno vygradovalo v pondělí ráno. Tentokrát se na ni expartner vrhl krátce poté, co doprovodila své dítě do školy. Bez ohledu na to, že bylo okolo osmé ranní a na ulici Antonína Sovy se nacházeli i jiní lidé, začal ženě vulgárně nadávat, křičet a mlátit jí hlavou o zem a o plakátovací plochu. Pokud počítal s tím, že se napadené ženy nikdo nezastane, nemýlil se. VIDEO: Drama ve Lhotce! Opilec vyhodil manželku s dcerou z bytu, pak na policisty vytáhl brokovnici „Událost se odehrála kolem osmé hodiny ranní, tedy v době, kdy byli na ulici lidé. Bohužel kromě jediné ženy se nikdo nevydal napadené pomoci, ani nezavolal některou z tísňových linek,“ poznamenala městská policie.

Teprve jedna žena, která přijela v autě k téže škole, upozornila městského policistu na to, co se děje. Když strážce veřejného pořádku dorazil na místo, našel na místě poraněnou oběť a rozčíleného útočníka, jehož agrese se však rychle smrskla do podoby vulgárních nadávek na ženinu adresu. Na místo musela zamířit státní policie a také záchranná služba, protože žena byla po útoku otřesena a skončila v pracovní neschopnosti.