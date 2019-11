Ryby

S koncem týdne se vám skutečně daří, a to nejen po pracovní stránce, kde patříte ke hvězdám firmy. Díky píli, vytrvalosti a schopnosti vcítit se do potřeb ostatních, jste to dokázali. Také v milostném životě dochází k posunu, ale musíte sami chtít.