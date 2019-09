Video z brutálního útoku uniklo na internet a jeho sledování není nic pro slabší povahy. Šokovat mělo dokonce i otrlé kriminalisty. Útočník na něm buší do mladšího světlovlasého chlapce jako do boxovacího pytle. Ačkoliv se chlapec nijak nebrání a jen bezvládně leží, přihlížející ho ještě zvednou a agresor mu zasazuje další tvrdé rány do břicha. Jeden z těchto "pomocníků" nyní promluvil, ale tvrdí, že chtěli napadeného zachránit a útočníka se sami báli. Táta posadil syna (12) k řidiči smrti a začal závod! Svědci popsali tragickou nehodu mustangu u Špindlu

"My jsme mu chtěli pomoct, zvedli jsme ho a pak jsme si nevšimli, že znovu přišel a dal mu další do břicha. No a jak pak spadnul, tak jsme ho znovu zvedli a už jsem mu říkal: Kámo, jdi pryč, bude to horší, jdi pryč," popsal FTV Prima jeden z mladíků, který dle svých slov pomoci jinak nemohl, protože má ruku po obrně.

Příčinou rvačky měly být osobní spory. Po zveřejnění videa agresor podle TV Nova utekl k tátovi do jiného města, protože mu hrozila odveta od starších, jimž je trnem v oku. "Žena je z toho špatná," nechal se slyšet otčím problémového mladíka.

Video Brutálník útok na dítě v Sedlčanech: Mladík do kluka bušil jako do boxovacího pytle! -

Televizi Prima se ozvaly matky dvou chlapců, které měl sígr v minulosti nezávisle na sobě napadnout. Oba napadení kluci skončili následně v nemocnici, jeden měl otřes mozku a pohmožděniny na krku po škrcení, druhý naštíplý kotník. Matky se následně obrátily na policii a podaly trestní oznámení, kvůli nízkému věku agresora však případ musel být odložen. Při posledním incidentu v Sedlčanech mu však mělo být již více než 15 let.

Napadený chlapec z posledního útoku skončil také v nemocnici, podle eXtra.cz má mít otřes mozku a poranění v krajině břišní. „Případem se zabývají příbramští policisté. Vzhledem k věku zúčastněných nemůžeme poskytnout bližší informace,“ řekla Blesku policejní mluvčí Martina Fejfarová. Tragédie v Přerově: Aničku a Elišku (obě †15) při přebíhání silnice zabilo auto

Brutální útok se bude řešit i na zastupitelstvu. "Žádná máma by se tady v Sedlčanech neměla bát o bezpečnost svého dítěte, proto jsem požádal starostu, aby na nejbližší jednání zastupitelstva zařadil bod, který se týká bezpečnosti dětí a mládeže tady ve městě," uvedl zastupitel Pavel Švagr (ČSSD). Případem se rovněž nezávisle na policii a zastupitelstvu zabývá místní sociálka.