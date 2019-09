Neuvěřitelně brutální napadení chlapce vyšetřuje sedlčanská policie. Jeden z místních mladíků tu na hřišti v ulici Na Potůčku zmlátil zjevně mladšího a slabšího klučinu, který se ani nijak nebránil. A to vše před zraky vrstevníků, kteří nijak nezasáhli a naopak si odporné zvěrstvo nahrávali! Video uniklo na internet a záběry otřásly i zkušenými kriminalisty.

Na brutální útok upozornil web eXtra.cz, podle jehož informací je agresorem sedlčanská „známá firma“ Ondřej P. a jeho parta. Podle místních nejde o jejich první podobný incident. Útoků už za sebou mají mít několik a děti se jich bojí. A není se čemu divit. Milan Baroš mě zmlátil v hotelu, tvrdí technik letového provozu

Záznam jednoho z jejich brutálních napadení unikl na internet a ze záběrů přímo tuhne krev v žilách. Útočník na něm buší do mladšího světlovlasého chlapce jako do boxovacího pytle a jen zázrakem ho přitom nezabije. Ačkoliv se chlapec nijak nebrání a jen bezvládně leží, přihlížející ho ještě zvednou, aby mu agresor mohl zasadit další rány do břicha. Tomu všemu přihlíží další děti, nikdo však nezasáhne a nejspíš se útokem i dobře baví.

