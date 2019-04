Klub rváčů ve Vysokém Mýtě? Mladíci uspořádali zápas bez pravidel: Dohodli si ho na internetu!

Záznam natočil jeden z očitých svědků souboje. V pozadí záběrů je jasně vidět, že bitka mladistvých probíhá u nakládací rampy jednoho z obchodů ve Vysokém Mýtě nedaleko Ústí nad Orlicí.

Podle videa, které ve svých zprávách zveřejnila FTV Pria je vidět, jak se doslova řežou dva učni. Ostatní si jejich počínaní navíc natáčejí na telefony a dobře se tím baví. „Pojď, pojď. Bomba, dělej,“ řve jeden z přihlížejících na hocha, který v tu chvíli klečí na svém soupeři a nemilosrdně ho zasypává ostrými údery pěstí.

Školačka (†10) zkolabovala a zemřela dva dny po bitce se spolužačkou

„Co vím, tak to je takhle populární mezi tou mládeží,“ řekla FTV Prima matka jednoho z aktérů souboje. Od syna prý zjistila, že rvačka byla plánovaná. „ Se spolu domluvili, že prostě udělají souboj a ten kluk ho nějak chytnul za kapuci, svalil ho na zem a pak ho bezhlavě kopal a přihlíželo tomu několik spolužáků. Natáčeli to, aniž by tomu zabránili,“ doplnila matka.

Videoklip byl podle Primy natočen přibližně 150 metrů od školy a vznikl mimo vyučování. Škola prý sice už některé kroky podnikla, ale vzhledem k tomu, že jsou údajně oba žáci nezletilí, tak nemůže poskytovat bližší informace. Vše prý šetří policie. „Co vím, tak policie v tuto chvíli nemá jasno, kdo je pachatel a kdo poškozený,“ uvedla ředitelka školy. Podle Primy měl být jeden z mladíků již ze školy vyloučený.

Odborníci jsou znepokojení

Video šokovalo nejen veřejnost, ale i odborníky, kteří jen kroutí hlavou nad tím, kam až může zajít agrese některých mladistvých. Upozorňují přitom ale i na další věc. „To publikum tam přichází právě kvůli tomu, protože oni se podvědomě ztotožní s těmi rváči nebo útočníky a v podstatě to prožívají, aniž u toho dostávají do těla sami, ale ten prožitek je velmi silný,“ uvedl pro FTV Prima psycholog Jan Lašek. „Přeskočí jiskra, dva do sebe trochu víc strčí nebo přiletí facka a už se jich pere třicet,“ varoval psycholog.