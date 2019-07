Masožravá bakterie útočila v dovolenkovém ráji: Zabila plavce i hosta restaurace

Nenápadný zabiják řádí ve Spojených státech i Evropě. Agresivní masožravá bakterie Vibrio Vulnificus se do lidského těla v moři dostává přes otevřenou ránu, nemá však problém zabít ani po konzumaci závadného jídla. Jednou z posledních obětí je český turista Zdeněk, který Vibrio Vulnificus dostal na dovolené v Bulharsku.

Zdeněk má dlouhodobě problémy s trombózou, a protože mu slaná voda dělá na citlivé končetiny dobře, často jezdí k moři. Poslední ozdravný pobyt v Bulharsku málem skončil tragédií. Zdeňka totiž v moři napadla agresivní masožravá bakterie Vibrio Vulnificus, která způsobuje otravu krve, závažnou střevní infekci nebo odumírání částí těla.

Bakterie se Zdeňkovi dostala do těla přes štípanec. Český turista se následující den probudil v horečkách, měl zimnici a napadená noha ho velmi bolela. Bulharský lékař dal Zdeňkovi antibiotika, čímž mu podle manželky Milady pravděpodobně zachránil život. Senior po návratu do Česka skončil v péči lékařů v Brně a měl by být mimo ohrožení života.

Epidemiolog o děsivé masožravé bakterii: Umírá se do 72 hodin, varuje! Nákaza hrozí i z ryb

Jak ukazují případy z poslední doby, Zdeňkův příběh rozhodně není ničím výjimečným. Bakterie Vibrio Vulnificus způsobila už v dubnu vážné zdravotní problémy i rybáři Mikovi Waltonovi z americké Floridy. Do těla se mu dostala zraněním, které si způsobil na ruce rybářským háčkem. Léčba povrchové ranky se však brzy změnila v boj o život a rybář může mluvit o štěstí, když strávil jen dva týdny na nemocničním lůžku.

Mike naštěstí zákeřnou bakterii porazil, takové štěstí však neměl 71letý muž shodou okolností také z Floridy. Senior loni v červnu zemřel poté, co bakterii snědl v restauraci spolu se syrovými ústřicemi.

Sexy modelka (†37) se utopila v moři: Chtěla zachránit štěňátka, která smetla bouře

V Evropě problémy spojené s touto agresivní bakterií v uplynulých letech zaznamenali už v Dánsku, Španělsku a také v Turecku. Bakterie se vyskytuje v teplejší mořské vodě a v ústí řek.