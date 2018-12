Pumpařka se bránila útoku lakem na vlasy! Vražda Jany (†58) přiměla Hanu promluvit

Často jsem se bála o život a na obranu jsem měla jen lak na vlasy! To přiznává Hana Vadlejchová (60), která pracovala u benzinové pumpy. Hrůzná vražda čerpadlářky Jany Š. (†58) ji přiměla k otevřené zpovědi.

„Povolání čerpadlářky je o život. Měli by to dělat jen muži. Zvlášť na benzinkách, které jsou na periferii nebo někde v polích, jako byla ta v Miřejovicích. Právě takové, s ženskou obsluhou, si lupiči vybírají,“ řekla Hana Vadlejchová, která pracovala na pumpě na okraji města.

„Už před mým nástupem tam někdo čerpadláře přepadl, zamkl v kanceláři a oloupil. Dřív bylo na pumpách mnohem více peněz. Pod pultem jsem měla lak na vlasy připravená stříknout ho lupiči do obličeje,“ vyprávěla.

Nouzi neměla ani o situace, kdy se doslova bála o život. „Přijelo večer červené auto, z něj vyskákalo několik chlapů, čepovali benzin do láhve a kouřili. Vyběhla jsem se slovy, že tam nesmí kouřit. Jeden otevřel kufr, vyndal z něj lešenářskou trubku a říkal. Víš, co to je? Jen jsem tam stála a modlila se, dokud bez placení neodjeli,“ popsala jeden z mnoha nepříjemných zážitků.

„Dnes jsou pumpy opatřeny alarmy. Jenže když ho zmáčknu, kde mám záruku, že se lupič nelekne a nezabije mě? Už bych takovou práci nikdy nedělala,“ dodala Hana Vadlejchová.

