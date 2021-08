Nemocnice podala ivermektin poprvé loni na konci roku asi 30 pacientům s koronavirem, přičemž zdravotní stav většiny se ve spojení s další léčbou zlepšil. Proto nemocnice v prvním čtvrtletí letošního roku koupila za 12,5 milionu korun z Bulharska 10 000 balení léku huvemec obsahujícího ivermektin.

Ivermektin je přípravkem proti parazitům a používá se převážně u zvířat. Jeho použití u lidí s koronavirem kritizovali někteří odborníci včetně tehdejšího ministra zdravotnictví Jana Blatného (za ANO).

Ředitel nemocnice Vlastimil Vajdák uvedl, že pokud by se situace opakovala a jeho lékaři by za ním přišli s tvrzením, že lék pacientům pomáhá, udělal by to znovu a koupil by ho.

Přiveze jiné léky

Samotná nemocnice podala lék 150 pacientům, dále jej distribuovala dalším nemocnicím i lékárnám. „Zůstala nám čtvrtina zásoby. Máme předběžnou dohodu s dodavatelem, že to vezmou zpátky. Část vyměníme za šarži, která bude použitelná déle. A hledáme i způsob, jak to uplatnit za jiné léky, aby nevznikla nějaká škoda,“ řekl Vajdák.

Zároveň připomněl, že nemocnice dělá na ivermektin studii, ale nyní ho nemá komu podávat, protože žádné pacienty s koronavirem nemá.

Kromě toho svatá Anna používala u pacientů léky remdesivir, bamlanivimab nebo regeneron.

VIDEO: Ivermektinu nefandil ani bývalý ministr zdravotnictví Jan Blatný.